今すぐ近所の【ダイソー】で探したい！ デザインが可愛い♡「プチプラポーチ」

手頃で可愛いポーチは、毎日の持ち物整理に心強い存在。今回は【ダイソー】から、デザイン性と実用性の両方に期待できる商品を紹介します。小花柄やアニマル柄など、甘さはほどほどに。大人も取り入れやすい落ち着いた配色がそろっています。軽やかに持て、お出かけにも頼れそうなラインナップです。

小花柄で上品なかわいさ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付/フラワー）」\220（税込）

きれいな配色、薄紫の小花柄が可愛らしく、落ち着いた印象。ほどよくガーリーで手に取りやすいデザインです。ポリエステル素材で、@ftn_picsレポーターとも*さんによると、サイズは約15 × 8cm、マチ5cmと大きめ。内側に大きめポケットが2つあるので仕分けやすさが期待でき、バッグの中も整いそうです。

くすみピンクのスリムポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

ベビーピンク寄りの落ち着いたカラーに、白い花のイラストが大人っぽい印象。主張しすぎない色合いで上品です。表面はほんのり透け感があり、裏面はクリアで中身が確認しやすい仕様。マチなしの薄型で、小さめバッグにも収まりやすそうなのがポイントです。日焼け止めやリップなど小物の持ち歩きにちょうど良さそう。

くま柄がかわいいマチ付きポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付/アニマル）」\220（税込）

くまのぬいぐるみイラストがキュート。淡いトーンで子どもっぽくなりすぎないのが魅力です。レポーターとも*さんによると、サイズは約15 × 8cm、マチ5cm。内ポケットが2つあり、細かな物も整理しやすそう。見た目は愛らしく、使い勝手はしっかり。お値段以上の活躍が期待できるポーチです。

猫プリントのミニポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

蝶ネクタイを着けた猫がいろいろなポーズをしているデザイン。ソフトなタッチで可愛らしい印象です。透明タイプなので中身が一目でわかり、必要なものの取り出しがスムーズそう。マチなしのフラット形状で、スリムなバッグにもさっと入れられそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu