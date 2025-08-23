お笑いコンビのアンタッチャブル・柴田英嗣が２２日放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。コンビ封印の理由を知らない超人気アイドルに、自ら“黒歴史”を告白する場面があった。

この日はくりぃむしちゅー・有田哲平、ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ・鎮西寿々歌らと広尾の名店を巡るロケを行った。

鎮西が「以前『全力！脱力タイムズ』で、アンタッチャブルさんが復活されたじゃないですか。いつからそういう話が行われたのか？」と、アンタッチャブルが１０年ぶりに復活することになった伝説の放送回について、番組の総合演出も務める有田に質問した。

有田は「そもそも、あそこでアンタッチャブル復活とか言ってるけど、コンビじゃんか？解散していたわけじゃないんだよ」と逆に質問した。

柴田は２０１０年、女性トラブルなどのため突然、芸能活動を１年間謹慎。活動は再開したものの、山崎弘也とのコンビでの活動は一度もなく、それぞれがピンで活動。事実上の解散状態とされていた。柴田が１９年放送の「全力！脱力タイムズ」に出演した際に、相方の山崎弘也がサプライズで登場して１０年ぶりにコンビが復活した。

今では、普通にコンビで出演しており、封印当時の事情を全く知らない鎮西は「ぎ…くしゃく？」と恐る恐る尋ねた。

柴田は「ぎくしゃくして１０年間やらないわけじゃないよ！」とツッコんだが、有田はニヤニヤしながら「そこをちゃんと説明しないと分からないよ。よくアンタッチャブル復活とか言うけど、復活も何も解散とかしているわけじゃないんだから」とたきつけた。

柴田が仕方なく「単純に謹慎して、芸能界にいられなくなっただけ。ただそれだけ」と説明したが、鎮西は「き…んしん？」とキョトン。

すると柴田は「女性問題じゃん。女性問題起こして謹慎するじゃん。一緒にできなくなっちゃったって、それだけの話」と封印したい過去を自らつまびらかにすると、ようやく鎮西も納得していた。