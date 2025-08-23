プレミアリーグ第2節リーズ戦を控えるアーセナル。しかし、何人かの選手が負傷離脱となるようだ。指揮官ミケル・アルテタは、同試合に向けての記者会見で、負傷者たちについて語った。



FWカイ・ハフェルツは膝の故障で欠場、MFクリスティアン・ノアゴーもチームに入らないと明言したアルテタ監督。水曜日の公開トレーニングに姿を見せなかったDFベン・ホワイトについては「彼の反応を見て、どう判断するかを見守りましょう」と語った。どうやらコンディションがすぐれないのは事実であるようだ。





また、トレーニングセッションに一部しか参加しなかったユリエン・ティンバーについても語っている。「ユリアンに関しては、負荷管理が必要です。彼はまたしても長期間欠場しており、長期の怪我から復帰しています。そのため、今週は長い時間を過ごしました。彼の負荷管理が必要なので、特にその日のオープンセッションでは、トレーニングを少し減らすことにしました」また、アルテタ監督はFWガブリエウ・ジェズスの復帰はまだだが、順調であるとも語った。開幕直後から負傷者の多さが懸念されるアーセナル。例年のごとく野戦病院化することは避けたいところで、アルテタ監督やコーチ陣のマネジメントが鍵となる。