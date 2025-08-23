日本代表MF久保建英、ソシエダ新監督が求めることを説明 「何よりもゴールの近くにいること」

スペイン1部のレアル・ソシエダでプレーする日本代表MF久保建英。

在籍4年目を迎えた24歳のレフティは、16日に行われたバレンシアとの開幕戦でいきなりゴールを決めて、チームに勝点1をもたらす活躍を見せた（試合は1-1の引き分け）。

昨シーズンのソシエダは得点力不足に苦しみ、11位に終わったこともあり、久保はチームに対して補強の必要性を訴えている。

『Marca』や『AS』によれば、今シーズンからソシエダを指揮するセルヒオ・フランシスコ監督は、久保に求めることについてこう話していたという。

「たくさんある。攻撃陣には連係プレーを求めている。ファイナルサードで選手が絡めば何かが起きる。

タケは外から中へ、そして、中から外へプレーできる。私が彼に何よりも求めているのは、ゴールの近くにいること。

攻撃陣には相手のバランスを崩すだけでなく、ゴールやアシストなどの数字を増やしてほしい」

昨シーズンのソシエダは、リーグ38試合でわずか35得点。そのなかで、久保は5ゴールを決めたが、アシストはなかった。

指揮官は、攻撃陣に目に見える結果を求めているようだ。

ソシエダは、24日の第2節でエスパニョールをホームに迎え撃つ。