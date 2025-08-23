８月２３日の中京３Ｒ（芝１４００メートル＝９頭立て）で、高杉吏麒騎手が騎乗した２番人気のメイショウハッケイ（牝２歳、栗東・本田優厩舎、父ダイワメジャー）が１着となり、同馬を所有する松本好雄オーナーは個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝を達成した。１９７５年２月９日の初出走（京都６Ｒのチェリーパス＝８着）からＪＲＡ通算２万７６２９戦目の到達。これまで重賞ではＧ１の１０勝、ＪＧ１の２勝を含む７２勝を挙げている。

同オーナーと親交のある現役最年長の柴田善臣騎手＝美浦・フリー＝が大記録を祝福した。

柴田善臣騎手「すごいよね。そろそろ達成しそうだから気にして見ていた。できれば俺が勝って達成したかった。松本オーナーには大変、お世話になっていてパーティーとかに呼んでいただいたこともある。すごく、とんでもなくいい人。馬主の理想型だと思います。何も文句を言われたことがない。オーナーに助けられている生産者もいるし、もちろん騎手も助けられている。競馬界を代表する人格者で競馬界全体を支えている。改めて個人オーナーで２０００勝はとてつもないこと」