◆米大リーグ パドレス２―１ドジャース（２２日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手が２２日（日本時間２３日）、本拠のドジャース戦で６回１安打１失点１四球５奪三振と好投し、３勝目を挙げた。パドレスは１点差で逃げ切って勝ち、ドジャースと同率首位に立った。

大谷との対戦は一ゴロ、右直、四球で２打数０安打１四球。「先週も日曜日に対戦してますし。考えながら、四球でもいいっていうような配球を、そこはちょっと申し訳ないですけど、大谷君には。でも、そうしました」とダルビッシュ。「やっぱり大谷君は目がいい。１回見ちゃったのを覚えている。ウォーミングアップで、僕が何を投げるかを見ていて、カーブを投げるんだったらカーブにちゃんとタイミング合わせて振ったりとか、そういうこともしてるのは見ていた。だから（球種を）一辺倒で行くことは無理ですし、だから、そういうところはあります」と持ち球を駆使して大谷との対戦に臨んだと明かした。

ダルビッシュは初回先頭で大谷との対戦は一ゴロ。２番ベッツを遊ゴロ、３番スミスからは見逃し三振を奪い、３者凡退で立ち上がった。

２回も危なげなく３者凡退とし、３回は先頭のパヘスを遊飛。だが８番の伏兵フリーランドに真ん中に入ったスライダーを完璧に打たれ、右翼スタンドに放り込まれた。フリーランドにとってはメジャー１号の記念弾だった。

動揺があったか続く９番ケネディに死球を与え、１死一塁で大谷と２度目の対戦を迎えた。初球の内角へのカットボールをうまく捉えられたが、打球は右翼タティスの正面を突く右直となった。

４回を再び３者凡退とすると、その裏に１死二塁でマチャドが同点中前適時打。オハーンも右前打で続いて１死一、三塁とチャンスを広げると、ボガーツが中犠飛を放って２―１と逆転に成功した。援護をもらったダルビッシュは５回も３者凡退とし３勝目の権利を得た。

６回１死で迎えた大谷と３度目の対戦は四球。続くベッツを三ゴロ併殺に打ち取ってまたも打者３人で終わらせ、１１日のジャイアンツ戦（６回１失点）以来２登板ぶりのクオリティースタート（６回３失点以内）を達成。球数は７４球だったが、この回限りで降板した。

前回登板は１７日（日本時間１８日）、敵地・ドジャース戦で先発。４回で８２球を投げ、３安打４失点、５奪三振で降板して、３勝目を逃した。初回に２被弾４失点で４点のリードを許したが、８回に追いついたため４敗目となる黒星は消えた。

右肘炎症で出遅れたダルビッシュは７月７日（同８日）に今季初登板。５登板目だった同３０日（同８月１日）の本拠地・メッツ戦では７回２安打無失点の好投を見せ、日米通算では史上最多となる２０４勝目の今季初勝利をつかんだ。