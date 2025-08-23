気になっていた『コストコ』新商品を購入「この価格、激安なんです！」

会員制倉庫型スーパー『コストコ』と業務スーパーマニアのバロンママが22日に自身のアメブロを更新。『コストコ』で購入した新商品を紹介した。

この日、バロンママは「コストコで気になっていた新商品を購入してみましたー」と報告し「サンモレニューホイップフロマージュ1キロ入 1998円」と商品を公開。「まずこの価格、激安なんです！他のショップでは3500円〜4000円くらいする商品」と述べ「しかも今ってクリームチーズも値上がりしているので。。200gあたりにすると399円！」と説明した。

続けて、商品について「持っただけでわかるのですけどその最大の特徴は『やわらかい』ということ！」と明かし「すっとすくえます！ノンストレス」とコメント。味については「滑らかで、クリーミー、ほのかに塩気を感じてとーってもおいしい！！」と絶賛し「このままパンなどにつけても最高です」とつづった。

最後に「さー何を作りましょうー1キロという大容量ですが」「すぐになくなりそう」と待ちきれない様子でコメント。「パンやお菓子作ります」と予告し、ブログを締めくくった。