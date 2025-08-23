GENERATIONS片寄涼太、家族にまつわる悩み告白「結局年に1、2回」
【モデルプレス＝2025/08/23】GENERATIONSの片寄涼太が22日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（毎週よる9時58分〜）に出演。悩みを明かした。
そのため「結局会えるのも年に1、2回」「親に『もう大阪市引っ越してきたら？』とか『帰ってきても会いやすい場所で会えないかな』みたいな話」をしたとも口に。しかし親からは「友達もおるし…」と断られてしまったと明かした。
【写真】片寄涼太、土屋太鳳をバックハグ
◆片寄涼太、家族との距離に悩み
この日、片寄が切り出した話題は「親との距離感って皆さんどうしてんのかな」と、なかなか親と会えない悩みについて。片寄は自身が「大阪出身で、みんな東京で仕事」と前提を口にすると「大阪市からも距離ある」「八尾市っていうところ出身で、奈良寄り」だと家族が住んでいる場所を説明。大阪の市内から離れており「もう1時間車でかかる」という場所であるため「自分が仕事で大阪帰って、『親と会いたい』ってなっても結構会えない」のが悩みだと告白した。
◆片寄涼太、親と会うための解決策決まらず
スタジオメメンバーからは、オンラインで会うという提案もあがったが、やはり直接会うこととは「全然違いますよね」と口にした片寄。なかなか良い解決策が浮かばず、「ライブで大阪行くとかもあるんですけど、ライブで大阪行って、終わりに会ってもそんな一瞬じゃないですか？」ともこちらも納得行く形ではない様子。「チケットを渡して」仕事と絡めて会う「その瞬間しかない」と嘆いていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】