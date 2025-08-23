歌手でタレントの手越祐也（37）が23日、東京・調布の京王アリーナTOKYOで開催されたeスポーツのオフラインイベント「VALORANT Challengers Japan 2025 Season Finals」にサプライズ登場した。

このほど日本テレビ系10月期の「ぼくたちん家」で7年ぶりに連続ドラマに出演することが発表された際には、トレードマークの金髪ではなく黒髪姿で話題を呼んだが、この日は金髪で登場。公式スペシャルサポーターの手越は、5対5で対戦するタクティカルゲームVALORANT（ヴァロラント）の大ファン。

オープニングのトークセッションで「廊下を歩いていて、いつも見ている選手たちがいる。みなさん、すごいなと思います。今日はファン代表として、ここにいるのでうれしくてしょうがない。ずっと見ている人が目の前にいるわけですから」と笑顔を見せた。

そして「僕はオフライン一択だと思ったけど、オンラインの参加者もいる。生の熱気と、選手たちの時にピリついて挑発、時に換気する空間が好き。今日は単なるファンとして楽しみ。皆さん、今日は楽しんでください」と話した。