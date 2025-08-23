熊田曜子 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　タレントの熊田曜子（43）が23日、自身のインスタグラムを更新。「新しいイメージDVD『甘艶』あまつやの撮影の様子だよ」と紹介し、水着姿で四つん這いなどの大胆ポーズを決めるメイキング動画を公開した。

　熊田は「ビーチでの撮影は風が強くて砂が肌に当たって痛かった　砂が機材に入っちゃうし、反射の光で綺麗にみせてくれるレフ版は飛ばされそうになるしスタッフさん達はもっと大変だ　6月の海だよ」とつづった。

　ファンからは「素敵です」「セクシーすぎ」「美しい」「グラビアの王道！　ビーチ　曇天　強風はおもしろい！」「曜子ちゃん　最高です」「お疲れさまでした、熊田さん。セクシーなポーズにうっとりです」「とっても魅力的で素敵な抜群のプロポーションですね〜そのポージング色っぽくて悩ましく感じます」などの声が寄せられている。