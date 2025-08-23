漫才コンビ「トミーズ」の雅（65）と健（66）が、23日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。11月1日より開始することが発表された、インターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」について言及した。

同サービスは、吉本興業が国内外の企業から出資を受けて設立した数十億円規模のコンテンツファンドの資金を活用し、有料サブスクリプション制の独自プラットフォームとして立ち上げられる。ユーザー参加の機能も取り入れられ、スマートフォンやパソコン、テレビで視聴できるとしている。サービス名称や料金、コンテンツ内容等の詳細は決まり次第発表される。

トミーズはダウンタウンとNSC（吉本総合芸能学院）1期生の同期とあって、山崎香佳アナウンサー（27）に「何か聞いている話はありますか？」と聞かれると、雅は「うん。浜田（雅功）から電話があって…あるか！」とノリツッコミで否定。健は「長いこと松ちゃん、休んでるしなあ。見たい人いっぱいおるやろうなあ。興味あるよねえ」と話した。

配信内容は未定で、さまざまなウワサがささやかれている。過去のダウンタウンの出演番組を配信するとのウワサもあり、健は「『笑ってはいけない』シリーズとかな、あんなん、いまテレビちょっと難しくなってるから」と、「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日本テレビ系）の人気企画を挙げた。

また、新たな賞レース開催のウワサも紹介され、アキナの秋山賢太（42）が「なんで？ そんなん、募集あった？」とビックリ。山名文和（45）も「いや、知らないですよ」と寝耳に水の様子。健が「自分ら、お声がかからへんかっただけで…」とイジると、2人が「資格もないってこと！？」「予選ぐらい、いいでしょ！」とツッコんだ。

初回の配信に、ダウンタウンの2人がそろって登場するかも未定だが、雅は「ダウンタウンチャンネルやから、2人そろわなあかんのんちゃう？」と疑問を口に。健は「見たいわ。何を言うかも気になるしなあ」と笑顔を浮かべた。

さらに関係者の話として、チャンネルの会員数が最大100万人を見込んでいるとの話題になると、雅は「100万人ぐらい、いくんちゃう？」と納得した様子。山崎アナに「登録しても見てみたいなと思いますか？」と問われると、「うん。何を言うかな」とうなずいた。

ただ、「（料金が）いくらまでだったら、登録してみようかなって（思うか）？」との質問には、「うーん…なんぼぐらいにしようかなあ」と考え込む。

チュートリアルの徳井義実（50）が「今のサブスクサービスって、1000円もう超えてるきてるから。1200円、1300円とかあるから…」と言うも、健が「俺ら吉本やし、同期やし割引とかあるのんちゃう？」と期待。後輩たちが口々に「ないでしょ！」「払いなはれや、それぐらい！」「同期やからこそ！」とツッコんだ。

まださまざまな未知の情報が飛び交っている状態だが、雅は「11月1日までまだ時間があるから、ここから整えていくんやろうな。ここから変わると思うわ」と話していた。