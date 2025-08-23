お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が23日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。「ギガファイル便が開けられない」と明かした。

番組では、愛知県豊明市で、スマートフォンの利用を1日2時間以内とするよう促す条例案が9月定例議会に提出されるという話題を紹介した。

ゲストの山崎怜奈が「デジタルデバイスが当たり前の子どもがめちゃくちゃいるのに、今さら言うのはちょっと良くない。何にも変わらないと思う」と考えを述べると、塙は自身のデジタル化対応について「昨日も番組のリモート会議だったんだけど、新しいZoomじゃないアプリみたいなのあるじゃん。当たり前みたいに『何時からです』って言われても、やり方わかんない」と落胆。「俺7分くらいかかったよ、入るのに。何なのこれ？みたいな」とさまざまなビデオ会議ツールが提示され、混乱していることを告白した。

塙の話に山崎が「それ、おじいちゃんすぎるんです」とあきれると、相方の土屋伸之は「いまだにギガファイル便とかも開けられなかったりする」と暴露。塙は「ギガファイル便のどこを再生したらいいのか分かんなかったりする」と苦笑いだった。