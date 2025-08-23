MOVIXは「株主だと毎月映画が無料」になる？ 夫婦が毎月「実質タダ」で映画を観るために、必要な“投資額”とは

そもそも「株主優待」とは？

株主優待とは、企業が一定数以上の株式を保有する株主に対して、自社商品やサービスなどを提供する制度です。日本企業の上場企業のうち1500社以上が導入しており、優待の内容は食品、レストラン、交通、エンタメなど、ジャンルは多岐にわたります。

中でも生活に直結する内容の優待は人気があり、優待目的で株を保有する人も少なくありません。

優待を受けるには、企業が指定する「権利確定日」に株式を保有していることが条件です。保有期間の長さによって優待内容が変わる企業もあり、制度の詳細は、事前に確認しておくことが大切です。



映画館でも使える！ おトクな優待各社

映画館を運営している企業も、株主向けに魅力的な優待を提供しています。

代表的なのが、TOHOシネマズを運営する東宝株式会社、MOVIXなどを展開する松竹株式会社、ユナイテッド・シネマを傘下に持つ株式会社U-NEXT HOLDINGSなどです。



MOVIXなら、実質「月1回無料」で観られる可能性も

例えば、TOHOシネマズで使える東宝株式会社の株主優待については、100株以上を保有している株主に対して、年2回「映画株主ご招待券（優待カード）」が送られてきます。

一例として100株以上499株以下を保有していると年2枚がもらえ、1枚につき映画1本が無料で観られます。これにより、年2本分の映画代が無料になりますが、約90万円分の株を初期投資として購入する必要があります（2025年7月時点の株価より算出）。

一方、MOVIXを運営している松竹株式会社は100株以上保有で半年に80ポイント、年間で160ポイントの映画優待が付与され、10ポイントで映画を1回鑑賞できます。100株を購入するには約120万円が必要です（2025年7月時点の株価より算出）。

TOHOシネマズと同じ100株を購入すると、松竹株式会社の場合は、本人は1年間・毎月1本映画を観るとして年12ヶ月分（12回分）、配偶者も4ヶ月分（年4回分）、合わせて16回分は無料で映画を楽しむことができるのです。



映画好きなら優待目線で生活を変えよう

「MOVIXの映画、株主なら毎月タダって本当？」と思った人もいるかもしれませんが、条件を満たせばそれは本当です。もちろん株価の変動リスクや元本割れの可能性もあります。また、映画代は月に1本観たとして、1本が1人あたり2000円とすると年間2人で約5万円程度です。

結局、投資額（約120万円）を優待のみで回収するにはかなりの年数を要します。それでも、中長期的に夫婦で映画を楽しむ時間を大切にしたい人にとっては、株主優待は有効な選択肢といえるでしょう。

映画好きなら「いつ観るか」だけでなく、「どう観るか」を見直してみると、家計にも心にもゆとりが生まれるかもしれません。



出典

松竹株式会社 株主優待

東宝株式会社 株主優待制度

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー