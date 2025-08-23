1日中「エアコン」をつけていたら電気代が“2万円”を超えてしまいました…。「1日8時間」に減らしたらどのくらい電気代は安くなりますか？

電気代の2024年月額平均は「1万2008円」！ 2025年は電気代の高騰が顕著

まず始めに、全国的な電気代の価格平均はどの程度の金額なのか、データをもとに見てみましょう。

総務省統計局が発表している「家計調査（家計収支編）二人以上の世帯 2024年」によると、二人以上の世帯における電気代は、2024年全体の平均額が月額1万2008円となっており、各月ごとの平均額は表1のとおりとなりました。

表1

1月 1万2376円 2月 1万3639円 3月 1万3780円 4月 1万2799円 5月 1万1013円 6月 9562円 7月 9896円 8月 1万2225円 9月 1万3831円 10月 1万3028円 11月 1万591円 12月 1万1352円

※筆者作成

一方で、2025年以降において、執筆時点で発表されている6月までの二人以上の世帯における電気代の平均額を表2にまとめたところ、いずれの月も平均額が昨年度より上回っていることが分かりました。

表2

1月 1万4904円 2月 1万6552円 3月 1万6559円 4月 1万4805円 5月 1万2220円 6月 1万709円

※筆者作成

このように電気代が高騰した理由として、化石燃料の価格上昇や供給量の減少、ウクライナ侵攻による市場価格の高騰など、さまざまな問題によって引き起こされています。



「エアコン」の電気代の目安は？ 1日8時間に減らすとどのくらい安くなる？

電気代の価格高騰は、さまざまな要因が折り重なって発生しており、短期的に価格高騰がおさまる見込みは少ないともいわれています。

では、エアコンを24時間つけっぱなしにした場合と、1日8時間のみ稼働させた場合とでは、ひと月あたりの電気代はどの程度の差が生まれるのでしょうか。1時間あたりのエアコン稼働時の電気代は、以下の計算式によって算出されます。

・消費電力（kW）×電力料金単価（円／kWh）×1（時間）

このうち、消費電力は各エアコン製品のカタログなどに掲載されている値を参考にします。一方で、電力料金単価は、契約している電力会社によって金額が異なります。

そこで今回は、消費電力は0.5kW、電力料金単価は公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が定めている、目安としての料金単価である「31円／kWh（税込み）」を当てはめて計算するものとします。

●1時間あたりの電気代目安：0.5kW×31円／kWh×1時間＝15.5円

●24時間あたりの電気代目安：15.5円×24時間＝372円

●8時間あたりの電気代目安：15.5円×8時間＝124円

これを1ヶ月（30日）換算すると、24時間つけっぱなしの場合は1万1160円、8時間のみ稼働させた場合は3720円と、その差は7440円と3分の1程度にまで抑えられることが分かりました。



9月使用分までは国の「電気・ガス料金支援」を受けられる

また、近年のエネルギー高騰の影響を受け、国としても消費者への支援対策が行われています。2025年においては、エアコンをはじめ電気代の使用が増加する7月から9月の使用分について、「電気・ガス料金負担軽減支援事業」として、料金を引き下げる支援策を講じています。

なお、月々の値引額の目安は、経済産業省資源エネルギー庁の電気・ガス料金支援Webサイトにてシミュレーションが可能になっており、電気・ガスの各小売事業者が使用料に応じた値引きを行うため、個別の申請手続きは不要です。



まとめ

エアコンは、月々の電気代のなかでも多くを占める家電製品のため、使用を控えてどのくらいの節約効果があるのか気になる人も多いのではないでしょうか。

実際のところ今回の試算では、つけっぱなしにした場合よりも1日8時間の稼働に減らしたほうが大幅な節約が可能になる結果となりましたが、室内での熱中症にならないよう、くれぐれも無理をせずエアコンを活用しましょう。



出典

