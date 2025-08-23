スポニチ

　日本高野連は23日、9月5日から沖縄で開催される「ラグザス　presents　第32回　WBSC　U18　野球ワールドカップ」に出場する高校日本代表選手を発表した。

　今春選抜で優勝した横浜で主将を務めていた阿部葉太外野手（3年）、今秋ドラフト1位候補の最速158キロ右腕・石垣元気投手（3年）ら甲子園を沸かせたメンバーが名を連ねた。

　U18杯のオープニングラウンドで日本はAグループでキューバ、イタリア、韓国、プエルトリコ、南アフリカと戦い、スーパーラウンドを経て、9月14日の決勝進出を目指す。

　既にスカウトの派遣を決定している球団もあり、今秋ドラフト候補の逸材たちがアピールを重ねる場ともなる。選出メンバーは以下の通り。

【投手】

10　中野　大虎（大阪桐蔭＝3年）

11　森下　翔太（創成館＝3年）

14　末吉　良丞（沖縄尚学＝2年）

15　下重　賢慎（健大高崎＝3年）

17　早瀬　朔　（神村学園＝3年）

18　石垣　元気（健大高崎＝3年）

19　奥村　頼人（横浜＝3年）

21　西村　一毅（京都国際＝3年）

24　坂本　慎太郎（関東第一＝3年）

【捕手】

2 　大栄　利哉（学法石川＝3年）

12　藤森　海斗（明徳義塾＝3年）

27　横山　悠　（山梨学院＝3年）

【内野手】

3 　今岡　拓夢（神村学園＝3年）

4 　奥村　凌大（横浜＝3年）

5 　為永　皓　（横浜＝3年）

6 　高畑　知季（東洋大姫路＝3年）

13　岡部　飛雄馬（敦賀気比＝3年）

16　辻　琉沙　（履正社＝3年）

【外野手】

1 　阿部　葉太（横浜＝3年）

7 　川口　蒼旺（神戸国際大付＝3年）