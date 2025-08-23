U18高校日本代表メンバー発表 阿部葉太ら横浜から4選手、2年生では沖縄尚学・末吉良丞が唯一選出
日本高野連は23日、9月5日から沖縄で開催される「ラグザス presents 第32回 WBSC U18 野球ワールドカップ」に出場する高校日本代表選手を発表した。
今春選抜で優勝した横浜で主将を務めていた阿部葉太外野手（3年）、今秋ドラフト1位候補の最速158キロ右腕・石垣元気投手（3年）ら甲子園を沸かせたメンバーが名を連ねた。
U18杯のオープニングラウンドで日本はAグループでキューバ、イタリア、韓国、プエルトリコ、南アフリカと戦い、スーパーラウンドを経て、9月14日の決勝進出を目指す。
既にスカウトの派遣を決定している球団もあり、今秋ドラフト候補の逸材たちがアピールを重ねる場ともなる。選出メンバーは以下の通り。
【投手】
10 中野 大虎（大阪桐蔭＝3年）
11 森下 翔太（創成館＝3年）
14 末吉 良丞（沖縄尚学＝2年）
15 下重 賢慎（健大高崎＝3年）
17 早瀬 朔 （神村学園＝3年）
18 石垣 元気（健大高崎＝3年）
19 奥村 頼人（横浜＝3年）
21 西村 一毅（京都国際＝3年）
24 坂本 慎太郎（関東第一＝3年）
【捕手】
2 大栄 利哉（学法石川＝3年）
12 藤森 海斗（明徳義塾＝3年）
27 横山 悠 （山梨学院＝3年）
【内野手】
3 今岡 拓夢（神村学園＝3年）
4 奥村 凌大（横浜＝3年）
5 為永 皓 （横浜＝3年）
6 高畑 知季（東洋大姫路＝3年）
13 岡部 飛雄馬（敦賀気比＝3年）
16 辻 琉沙 （履正社＝3年）
【外野手】
1 阿部 葉太（横浜＝3年）
7 川口 蒼旺（神戸国際大付＝3年）