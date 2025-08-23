乳がんで闘病中のタレント・梅宮アンナ（53）が、出会って10日で結婚した夫とタイ旅行を楽しむ様子を公開した。

【映像】梅宮アンナ、右胸全摘後の水着姿

2024年8月、Instagramでステージ3Aの乳がんと診断されたことを公表し、11月には右胸全摘の手術を受けていた梅宮。

2025年5月には闘病を続ける中、アートディレクターの世継恭規さんとの結婚を発表していた。その後はハネムーンについて投稿しており、「右胸がなくなって初めて水着姿になった。旦那さんの優しい想いで私はどれだけ救われたのだろう」と、頬を寄せ合う夫婦ショットなどを披露していた。

2025年8月20日に53歳の誕生日を迎えた梅宮。22日の更新では、夫と誕生日旅行で訪れたタイでの様子を公開している。

夫と誕生日旅行で訪れたタイでの様子

「いつも私の笑顔が見たい！と言って旅を考えてくれたよっちゃんに感謝だった。最高の誕生日会だった。そして、私は闘病中に人生最大の素晴らしい伴侶に出会った」

「あの日、あの時に会う選択をして本当に良かった。会わない選択をしていたら、この様な写真すら無い人生だったんだなーと。たったひとつの選択で人生が大きく変わる。そして命ある限り側にいたいなーと」

この投稿に「写真見てるだけでこちらまで幸せになります」「お二人の笑顔がステキです、応援してます」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）