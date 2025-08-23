ボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元の千葉県松戸市で自身が主催するイベント「天心祭」（２３〜２４日、松戸中央公園）を開催した。２日間、屋台やカラオケ、ＤＪ、盆踊りなども行われる本格仕様の祭りで、盟友の「霜降り明星」粗品や、人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのがーどまんらも特別参加する。現役ボクサーながら、祭りを主催するという異例の試みについて「人間、みんな仲良くしていこうというのがテーマ。ＳＮＳで言い合ったり、負のニュースが多いので、外に出て体を動かすきっかけを与えられればいい。負のオーラをなくしていきたい」と話した。

開催に当たっては自費も投じており、「１試合の（ファイトマネーの）半分くらいは掛かっている。前回は１０ラウンドやったので、５ラウンド分くらい（笑）」と告白。「本当に何千万と（費用が）掛かっている。１００％赤字だし、グッズとかも最低限でやっている。みんなに楽しんでもらいたいというだけでやっている。お金とかっていうより、気持ち。本当に“かんきも（関係ないっしょ、気持ちっしょ）”でやらせてもらってます。その代わり、僕の試合に応援に来てほしい」と力を込めた。

また、今後も続けていくことに意欲を示し、「僕の（本業のボクシングでの）活躍次第でグレードもアップしていきたい。最初は地元を盛り上げたかったが、今回好評だったら次は千葉県でやったり、次は東京だったり、次は世界でやったり。ｉｎニューヨークとか（笑）」と野望を明かした。