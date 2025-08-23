世界最古のバレエ団による全２幕の洒脱（しゃだつ）な現代舞踊作品で、２０１７年に仏で初演された。

パリ・オペラ座バレエ団が丸ごと来日する「引っ越し公演」は古典では数え切れないが、現代舞踊でのそれは珍しい。２４年のパリ・パラリンピック開会式の演出・振り付け監督として世界的な注目を集めたスウェーデン出身の鬼才、アレクサンダー・エクマンが振り付け・演出・衣装を担当した。

１幕のテーマは、言うならば「遊びをせんとや生まれけむ」。木の枝を頭に付けてシカのように振る舞ってみたり、６万個もの緑のプラスチックボールが降り注ぐ中でボールの投げ合いをしたり。最高位エトワールの参加はないものの、さりげないジャンプ姿の統一感、美しい脚さばきにパリ・オペラ座ならではのエレガンスを感じさせる。

夢心地がするような１幕をほほえましく感じていたら、２幕でドキリとさせられた。１幕が子どもの世界ならば、２幕は大人の世界。灰色の衣装に身を包んだ人間たちが単調な仕事を繰り返す様子がダンスで表現される。時々、数人が気分転換に行く喫煙所は、あたかも檻（おり）のよう。わざわざ健康を害する場所で寸暇を過ごす人間を皮肉っている。

オーケストラピットには１幕で落ちてきた緑のボールが充填（じゅうてん）され、ボールプールと化している。そこに無表情のダンサーが次々に飛び込んでいく。その演出には薄気味悪さすら覚えた。パンフレットに掲げられたアイルランド出身の劇作家バーナード・ショーの「歳（とし）をとったから遊ばなくなるのではない、遊ばなくなるから歳をとるのだ」という言葉が胸に染みる。

２幕後半では、哲学者の人生にまつわる名言などがセットに映し出され、言葉による説明が増えていく。振付家の意図がわかりやすくなったとはいえ、もう少し観客の想像力にゆだねてもよかったとも思う。

カーテンコールは客席に向かって大きな球体がいくつも放たれ、観客がそれをステージに押し返していく。「わぁ」とあちこちで歓声が起こり、老いも若きも目を輝かせて「ＰＬＡＹ」を楽しんでいた。子どもたちにとっては忘れられない夏の思い出になっただろう。

ボールと戯れるなどバレエ技術が全く問われない振り付けを、あえて最高峰のパリ・オペラ座がやっているのが最大の「遊び」だろう。老舗バレエ団の奥深さを感じさせる、ぜいたくなステージだった。（小間井藍子）

――７月２７日、東京・初台の新国立劇場。