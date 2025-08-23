ラップをかけずにレンチンしてもっちもちの食感に♪「うどんdeナポリタン」


ナポリタンが食べたいけど、パスタをゆでるのは大変。そんなときは、レンチンうどんでナポリタンを作ってみませんか？　うどんの水分を飛ばしてもちもち食感に仕上げれば、クセになる味わいに。たっぷりの具で栄養バランスもしっかり整う、ひと皿うどんレシピをご紹介します！

上島亜紀さん


教えてくれたのは…

上島亜紀さん

料理研究家。作りやすく、ボリューム満点の料理で大人気。緑あふれる自宅で、料理教室を不定期で開催している。

■うどんdeナポリタン

中濃ソースで風味で全体を引き締めて

【材料・1人分】＊1人分445kcal／塩分4.3g

・冷凍うどん・・・ 1玉

・ウインナソーセージ ・・・2本

・玉ねぎ ・・・1/4個

・しめじ・・・ 1/2パック（約50g）

■A

　└トマトケチャップ・・・ 大さじ2

　└中濃ソース ・・・大さじ1

　└塩、粗びき黒こしょう・・・ 各少々

バター

【作り方】

1．玉ねぎは縦薄切りにし、しめじはほぐす。ソーセージは斜め薄切りにする。

2．口径約18cmの耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、1を加えてよく混ぜる。うどんを凍ったまま立ててのせ、ラップをかけずに600Wで12分レンチンする。

3．バター5gを加えてよく混ぜる。

【手間なしポイント】

うどんを立ててのせると具材の水分がとびやすく、もっちもちの食感に！


＊　＊　＊

冷凍うどんを立てて加熱するなんて、目からウロコ！　ラップも不要だし調理の手間も少ないので、時間がないときのお助けの一品としても、ぜひ作ってみてくださいね。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

文＝高梨奈々