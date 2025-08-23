ラップをかけずにレンチンしてもっちもちの食感に♪「うどんdeナポリタン」
ナポリタンが食べたいけど、パスタをゆでるのは大変。そんなときは、レンチンうどんでナポリタンを作ってみませんか？ うどんの水分を飛ばしてもちもち食感に仕上げれば、クセになる味わいに。たっぷりの具で栄養バランスもしっかり整う、ひと皿うどんレシピをご紹介します！
教えてくれたのは…
▷上島亜紀さんさん
■うどんdeナポリタン
中濃ソースで風味で全体を引き締めて
【材料・1人分】＊1人分445kcal／塩分4.3g
・冷凍うどん・・・ 1玉
・ウインナソーセージ ・・・2本
・玉ねぎ ・・・1/4個
・しめじ・・・ 1/2パック（約50g）
■A
└トマトケチャップ・・・ 大さじ2
└中濃ソース ・・・大さじ1
└塩、粗びき黒こしょう・・・ 各少々
バター
【作り方】
1．玉ねぎは縦薄切りにし、しめじはほぐす。ソーセージは斜め薄切りにする。
2．口径約18cmの耐熱ボウルにAを入れて混ぜ、1を加えてよく混ぜる。うどんを凍ったまま立ててのせ、ラップをかけずに600Wで12分レンチンする。
3．バター5gを加えてよく混ぜる。
【手間なしポイント】
うどんを立ててのせると具材の水分がとびやすく、もっちもちの食感に！
＊ ＊ ＊
冷凍うどんを立てて加熱するなんて、目からウロコ！ ラップも不要だし調理の手間も少ないので、時間がないときのお助けの一品としても、ぜひ作ってみてくださいね。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／上島亜紀 撮影／木村 拓 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝高梨奈々