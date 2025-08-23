º£°æ³¨Íý»Ò¤Î¸½ÃÏ´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì

¡¡²­Æì¾°³Ø¹â¹»¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£19Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢²­Æì½Ð¿È¤Î¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À­¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSPEED¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢º£°æ³¨Íý»Ò¡£X¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢²­¾°¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´ñÀ×¡£¤¦¤Á¤Ê¡¼º²¤¬Ç³¤¨¡¢²­Æì¤Î¿´¤¬¶Á¤¯¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö²­Æì¾°³Ø¡×¤ÈÂç¤­¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÇØÃæ¤Ë·Ç¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤È¤ÎÇ®Àï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£

高校名入りのタオルを掲げ勝利を喜ぶ
今井絵理子
(X@Imai_Eriko0922¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²­Æì¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£°æ¤µ¤ó¤â²­Æì¾°³Ø¤â¡Ä¤É¤Á¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤º£°æ¡ª¡×¡Ö26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡¢»ä¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö±þ±ç¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

 