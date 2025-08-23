²Æì½Ð¿È¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à²¾°á½éÍ¥¾¡¤ò¸å²¡¤·¡Ö¿ÍÀ¸½é¡×¸½ÃÏ´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡×½à¡¹·è¾¡´ÑÀï¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡²Æì¾°³Ø¹â¹»¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡£19Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢²Æì½Ð¿È¤Î¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSPEED¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢º£°æ³¨Íý»Ò¡£X¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢²¾°¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´ñÀ×¡£¤¦¤Á¤Ê¡¼º²¤¬Ç³¤¨¡¢²Æì¤Î¿´¤¬¶Á¤¯¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Æì¾°³Ø¡×¤ÈÂç¤¤¯½ñ¤«¤ì¤¿¥¿¥ª¥ë¤òÇØÃæ¤Ë·Ç¤²¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤È¤ÎÇ®Àï¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Æì¤ò¤É¤ó¤É¤óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£°æ¤µ¤ó¤â²Æì¾°³Ø¤â¡Ä¤É¤Á¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤º£°æ¡ª¡×¡Ö26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡¢»ä¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö±þ±ç¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£