落語家の笑福亭鶴瓶（73）が22日、MCを務めるTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）に出演。同じ年の大物俳優から「怒られた」ことを明かす場面があった。

この日は女優の吉田羊がゲスト出演。吉田と、第78回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で公式上映された映画「遠い山なみの光」（9月5日公開、監督石川慶）で共演する、俳優の三浦友和を親交が深い鶴瓶が取材した。

鶴瓶が三浦を取材したことを明かすと、吉田は「え？数日前にお会いしましたけど」と驚き。「わかりますよ。言わない番組だってわかりますけど」と動揺した。

鶴瓶は苦笑いを浮かべ、「いや、（取材相手を本人には）言わない番組や言うといて、俺ももうほんまアホやけど、昨日か、電話したんや。ほんだら出て」と苦笑。吉田も「そう、鶴瓶さんから電話来てました。一緒にご飯食べてる時」と笑った。

鶴瓶は「ほんで怒られて。“今、一緒に食べてるよ”って。俺が“絶対言うたらあかんよ”って言うてるのに」とガックリ。もう1人のMC、藤ヶ谷太輔が「わかんないですもんね、まさかそのタイミングで」とフォローするも、吉田は「そこにいた全員が“お、鶴瓶さん、鶴瓶さん”って。ざわざわざわってなって」と苦笑した。

鶴瓶は「もう俺、ほんま悪いことした」と反省しきりだった。

そんな中、吉田が三浦について「いや、本当に素敵ですよね」と語ると、鶴瓶も「なんやの？この雰囲気で、めっちゃざっくばらんやし。全部仕切ってくれるしね、色々。なんやの、この男」とその素顔を褒めちぎっていた。