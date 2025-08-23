Å·¿´¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¡ÖÅ·¿´º×¡×³«ºÅ¡¡Æ±ÌçÁª¼ê¤Îë¾Êó¤Ë¿´ÄË¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â³ÊÆ®µ»¤ÏÂ³¤¯¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBA¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤¬23Æü¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¸©¡¦¾¾¸Í»Ô¤Î¾¾¸ÍÃæ±û¸ø±à¤Ç¡ÖÅ·¿´º×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£23Ç¯¤ËÆ±»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤Þ¤Ä¤Éº×¤ê¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢²°Âæ¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼«¤é¤¬´ë²è¤·¡¢³«ºÅ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¡È¿Í´Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¡£SNS¤¬º£À¨¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Éé¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£³°¤Ë½Ð¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤Ð¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤ë¤·¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢2Æü¤Î»î¹ç¸å¤Ë³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡¢Æ±Ìç¤Î±ºÀîÂç¾¤µ¤ó¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ë¾Êó¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÃæ¡¢º×¤ê¤Î¡È¶¯¹Ô¡É¤ò·èÃÇ¤·¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¡Öµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¬¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡£¤¿¤À³ÊÆ®µ»¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Ëµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤È¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â³ÊÆ®µ»¤ÏÂ³¤¯¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÀÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤äÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤Ï¥ê¥ó¥°²ÒËÉ»ß¤ØÆü¡¹¡¢ÂÐ±þºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ¯¤¬°¤¤¤È¤«¸¶°ø¤òÃµ¤¹¤è¤ê¡¢Á´°÷¤¬µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯³ÊÆ®µ»¤ÏÉáÄÌ¤Ëµ¯¤³¤ë¤è¤Í¡¢¤È¡£Îã¤¨¤Ð²¼ÉÊ¤ÊÀú¤ê¹ç¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é°ì¸Ä°ì¸Ä¡¢³ÊÆ®µ»¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£³ÊÆ®²È¤ò½¸¤á¤¿¡Ö³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÂç²ñµÄ¡×¤ò³«¤¡¢¶¥µ»¤ÎÊý¸þÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£