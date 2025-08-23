

白河小峰城（写真：わたまさ / PIXTA）

今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は松平定信の生い立ちをご紹介します。

著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

虚弱体質だった幼少期

江戸時代後期の大名・松平定信は「日本史の教科書」的に言えば、寛政の改革を実行したことで知られています。

彼は、宝暦8年（1758）12月、江戸で生まれました。父は田安宗武。宗武は「徳川幕府中興の英主」「米将軍」として有名な徳川吉宗（8代将軍）の次男です。つまり、松平定信は、吉宗の孫なのです。定信は、宗武の七男でした（母は山村氏）。

幼少の定信（幼名は賢丸）は虚弱体質だったようです（定信の自叙伝『宇下人言』）。無事に生育するか心許なかったとのことですが、伊東江雪法眼という医師が「灸薬」を施したことにより、死なずに済んだといいます。

定信の初期の記憶としては、5歳の頃の田安邸の火災があるとのこと。乳母の腹に抱かれて、年少の定信は田安邸を逃れたのでした。

6歳の時には「大病」を経験した定信ですが、多くの薬師（医師）が懸命に治療したので平癒しました。定信は名門に生まれたからこそ、命が助かったといえるでしょう（庶民の家に生まれていたら、亡くなっていた可能性が高い）。

病を乗り越え、7歳となった定信は、仮名を習ったり、『孝経』という儒教の書物を師匠（大塚氏）に就いて読んだのでした。学問に精を出した定信。8・9歳になる頃には、周りの人々から「記憶も良く、才もある」と褒められるようになります。

定信はそうした声を聞いて、さもあるべし（もっともなことだ）と思ったようですが、それも束の間。『大学』（儒教の書物の1つ。『中庸』『論語』『孟子』と合わせて四書という）を読み習う段になると、どれだけ教えられても、覚えることができず。

こうした現状を前に、定信は、人々がかつて自分を褒めたのは、本心からというよりは、諂（へつら）いや阿（おもね）りだったということに気が付いたといいます。更には、自分（定信）は記憶力も良くなく、不才であると思うようになったとのこと。

定信は8歳か9歳にして、人間の「裏面」を知ったといえましょうか。

自らの体験を基にして、定信は子供が小さい時に褒めるのは「いとあしきこと」（とても悪いこと）と自叙伝で断じているのです。

12歳で道徳書を執筆

不才を悟った定信でしたが、10歳の頃には「大志」を抱きます。

「日本や唐土にも名声を高くしたい」と念願するようになったのです。

後に定信は、この念願を「大志」のように見えて、愚かなことと振り返っています。しかし「大志」を持ったことも影響したのでしょうか、この頃、定信は著作に邁進したとされます。そして12歳の時に『自教鑑』という書物を執筆したのです。

それは、夫婦、父子、兄弟、友人など人倫の大義をまとめた修身書（道徳書）でした。同書の完成には、師匠の大塚氏の添削も大きかったようです。

『自教鑑』の完成を喜んだのは、父・宗武で、司馬遷の『史記』を我が子に与えたといいます。

学問のみならず、弓・馬・剣・槍術といった武芸にも定信は精進しました。この頃の定信は「弓」と「猿楽」がお気に入りだったとのこと（弓は、夜となく昼となく、打ち込んだといいますから相当なものです）。

名家の子弟として何不自由ない生活をしているように思いますが、その一方で、贅沢の類は厳禁で、鼻紙を入れる袋でさえも「持つのはまだ早い」として所持を許されなかったようです。

煙草を吸いたいと思っても、14・15歳になるまでは許されませんでした（現代においては、煙草は20歳になってから！）。

父・宗武は、明和8年（1771）に亡くなります。田安家の家督は、定信の兄の田安治察が継承します（治察は宗武の五男でしたが、長男から四男が早世していたため、治察が後継となったのです）。治察は弟・定信を大層可愛いがったとされます。

ところが、この頃の定信は「短気」であり、他人をすぐに怒鳴ったりしていたようです。周囲の人々は、定信のことを嘆かわしく思ったといいます。

師匠の大塚氏などは定信に諫言しますが、すぐには直りませんでした。定信のこのような「癖」も18歳の頃には直ります。定信はその要因を「左右の直言」のお陰と述べています。諫言の大切さというものが分かります。

可哀想な青春時代

13歳か14歳の頃には、初恋のようなものを定信は経験したようですが、家の法度が厳しかったので、19歳で結婚するまでは、真の恋愛感情というものを持ったことはなかったといいます。現代から見ると、それはそれで可哀想な「青春時代」と言えるでしょう。

定信は、安永3年（1774）3月、陸奥白河藩主（11万石）・松平定邦の養子となります。

これは、時の10代将軍・徳川家治の命令だったと言われています。兄・治察は安永3年8月に22歳の若さで世を去ります。治察に妻子はいませんでした。田安家は、絶家の危機を迎えたのです。

（主要参考・引用文献一覧）

・藤田覚『松平定信』（中公新書、1993年）

・高澤憲治『松平定信』（吉川弘文館、2012年）

（濱田 浩一郎 ： 歴史学者、作家、評論家）