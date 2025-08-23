◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年8月23日 東京D）

2位の巨人は23日、3位・DeNAと本拠・東京ドームで対戦する。

午後2時の試合開始予定に先立って先発出場メンバーが発表され、母校・沖縄尚学が夏の甲子園で初優勝を飾ったばかりのリチャード内野手（26）は前夜までの7番から打順が1つ上がって「6番・一塁」に入った。

リチャードは現在、プロ2度目の2試合連続本塁打中。3戦連発となればプロ8年目で初となる。

また、前日22日に1軍復帰したばかりの高松商出身、浅野翔吾外野手（20）が「7番・中堅」に入って復帰後初スタメン。前日22日の同戦で8回からプロ入り後初めて右翼守備に就いていた中京大中京OBの中山礼都（らいと）内野手（23）は名前と同じ「3番・右翼（ライト）」としては初となるスタメンに名を連ねた。

8月19日のヤクルト戦（神宮）で球団17年ぶりのサイクル安打を達成した丸佳浩外野手（36）はベンチスタート。

巨人の先発出場メンバーは以下の通り。

1番・遊撃 泉口

2番・左翼 若林

3番・右翼 中山

4番・三塁 岡本

5番・二塁 吉川

6番・一塁 リチャード

7番・中堅 浅野

8番・捕手 甲斐

9番・投手 井上