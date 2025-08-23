リスクもあるけど…それでも使いたい！もしもの備えになる100均お守りノート
商品情報
商品名：防災ノート
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：85×55mm
販売ショップ：セリア
災害時などもしもの時に役立つ！セリアの『防災ノート』
セリアの防災用品売り場に、ひっそりと並んでいた『防災ノート』。
災害や事故など、非常時に役立つ情報をまとめて管理できる、お守り的存在のアイテムです。
お財布にすっと収まるカードサイズの小ささで、携帯しやすいサイズ感。日頃から持ち歩いておけば、もしもの時に役立ちます。
緊急時に必要な情報を整理できるよう、細かくページが構成されています。
1〜3ページは本人情報。名前や連絡先、血液型などを書き込めます。
持病や常備薬、かかつつけの病院等を書き込む欄もあり、救急対応の場面で頼りになりそうです。
4〜7ページは家族情報と緊急連絡先。突然の災害時、スマホが使えない状況でも紙に残しておけば安心感がありますね。
書き込む際は情報管理に注意！上手に使えば緊急時の心強い味方に
IDやパスワードを書き留めておけるページもあります。便利な一方で、紛失時のリスクが少し心配です。
ここはそのまま記載するのではなく、自分だけがわかる暗号化やヒント方式で残すのが賢いやり方。
必要な情報は残しつつ、万が一落としても悪用されない工夫が大切です。
10〜13ページは災害時の避難先や集合場所の確認用メモ欄。
事前に家族で話し合って決めておけば、離れ離れになったときにも合流の手がかりになります。
ページ後半には災害用伝言ダイヤルの使い方がまとめられ、図解付きで見やすいです。
伝言用メモの録音用フォーマットまで用意されていて、緊急時も落ち着いて対処できそう。
最後のページには身分証のコピーを貼っておける欄も。小さなノートながら、持ち歩き用の防災マニュアルとしての役割を果たしています。100円で手に入る、細かな配慮が心強いですね。
今回は、セリアの『防災ノート』をご紹介しました。スマホに頼る生活だからこそ、電池切れや通信障害で困る場面は少なくありません。
小さな紙のノートに情報を残しておくだけで、不安がぐっと減るはず。工夫次第で安心感を高められるアイテムなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。