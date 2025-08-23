辻希美、第5子出産後2日目にYouTube撮影「細かいところまで話して…」 出産したクリニック名も公表
タレントの辻希美が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。8日に誕生した第5子次女「夢空」（ゆめあ）ちゃんの出産レポを公開した。
【動画】辻希美、第5子出産後2日目にYouTube撮影 病院名も公表
辻は「お腹にいた第5子が、無事に産まれました！今、産後2日目にカメラを回しているんですけど、ちょっと出産の細かいところまで話していこうかな…」と報告。すやすや寝ている夢空ちゃんのとなりで、小さな声で話をしていった。
続けて「5回目だけど、5回目だからこその大変さもあったし、いろいろ大変な妊婦生活ではあったんですけど、本当にみんなに支えられて、ここまで来られたかなと思っております」としみじみ。「計画無痛分娩を予定していたんですけど、ちょっと早い段階で、おしるしが来てしまったり、前駆陣痛が始まってしまって。子どもたちの立ち会いたいっていう希望、私もたぁくん（杉浦太陽の愛称）も、子どもたちも立ち会わせられるのであれば、立ち会わせてあげたいという希望があって。そんな中でご縁があって、転院したんです。芥川バースクリニックというところで出産したんです」と許可を得た上で公表した。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さんが誕生している。
【動画】辻希美、第5子出産後2日目にYouTube撮影 病院名も公表
辻は「お腹にいた第5子が、無事に産まれました！今、産後2日目にカメラを回しているんですけど、ちょっと出産の細かいところまで話していこうかな…」と報告。すやすや寝ている夢空ちゃんのとなりで、小さな声で話をしていった。
続けて「5回目だけど、5回目だからこその大変さもあったし、いろいろ大変な妊婦生活ではあったんですけど、本当にみんなに支えられて、ここまで来られたかなと思っております」としみじみ。「計画無痛分娩を予定していたんですけど、ちょっと早い段階で、おしるしが来てしまったり、前駆陣痛が始まってしまって。子どもたちの立ち会いたいっていう希望、私もたぁくん（杉浦太陽の愛称）も、子どもたちも立ち会わせられるのであれば、立ち会わせてあげたいという希望があって。そんな中でご縁があって、転院したんです。芥川バースクリニックというところで出産したんです」と許可を得た上で公表した。
辻と杉浦は2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空（せいあ・14）さん、13年3月に次男・昊空（そら・12）さん、18年12月に三男・幸空さんが誕生している。