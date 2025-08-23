元乃木坂46山崎怜奈（28）が23日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。火球の話題に触れ「陰謀論者が元気になる」と苦笑した。

番組では、19日深夜に西日本の広い範囲の上空で、強い光を放つ「火球」が確認されたニュースを紹介。夜空が一瞬昼間のように明るくなり、ナイツ塙宣之が「あんなに明るくなるんだね」と驚くと、山崎は「漫画やアニメで地球に隕石（いんせき）が落ちて終わる日、『夜空がパーッと広がって』って言うけど、あんなに昼間みたいなんだって思いました。めちゃくちゃ青空でしたよね」と振り返った。

また「でも専門家的には大したことないらしいんですよね。規模的に大きな火球じゃないみたいな。たまたま突破してきちゃって。しかも海に落ちたらしいんですけど、今回は。海じゃなかったらどうなってたんだろう」と感想を語った。

一方で「こういう現象があるたびに、大体陰謀論者が元気になるじゃないですか。すごいなと思いますね。また元気元気」とあきれた様子。「いい栄養分が与えられたんじゃないかなって」と笑い飛ばした。

塙が「光を見て、何か消された記憶があるんじゃないかと思ってる」とボケると、山崎は「陰謀論だ！ 何かと結びつけないと絶対に気が済まない人たち」とツッコんでいた。