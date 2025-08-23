「砂糖なしでも美味しい！」「もっちりなめらか♡」人気のバナナアイスレシピ2選

暑い夏におすすめ！バナナを使った簡単デザートをご紹介します。使うのは、バナナやヨーグルトなど身近な食材だけ。少し手間を加えるだけで、バナナアイスキャンディーやチョコレートバナナヨーグルトバークといった、冷たく甘いおやつに早変わりしますよ。手軽に作れて栄養もたっぷり♡お子様のおやつにもぴったりです。

夏の体にうれしい！バナナの栄養素

朝食やちょっとしたおやつに最適なバナナですが、実は夏の体にうれしい栄養素も豊富に含まれています。

まず、汗で失われやすいカリウムやビタミンが豊富で、体内の水分バランスを整え、疲労回復や夏バテ気味の体をやさしくサポートしてくれます。

また、食物繊維がお腹の調子を整えてくれ、自然の甘みがすぐにエネルギーへと変わるので、運動前後の栄養補給にもぴったり。

バナナには、夏の体にうれしい栄養がしっかり詰まっているので日々の食生活に意識して取り入れたい食材のひとつです。

クラッシュバナナアイスキャンディーのレシピ

皮をむいたバナナに、スティックを刺してラップで巻いて潰すだけ。あとは、冷凍庫で冷やし固めるのを待てば、クラッシュバナナアイスキャンディーの完成です。

甘いバナナがアイスキャンディーのように薄くなってるので食べやすく、スティックがついてるので手も汚れませんよ。

お好みで、チョコレートソースを掛けたりナッツを散らしたり…いろんなアレンジをして食べるのもおすすめです。

クラッシュバナナキャンディーの材料（4本分）

・バナナ 2本

・スティック（割りばしでも可） 4本

クラッシュバナナキャンディーの作り方

バナナは上下を少し切り落とし、皮をむいて半分の長さにカットする。

バナナにスティックを刺してラップでゆったり包む。

バナナをラップの上から手のひらでつぶし形を整える。同様に残り3本も作る。

トレーにバナナを並べ冷凍庫で2時間以上冷やし固める。

頂くときにお好みで、チョコソースやナッツ、砕いたクッキーなどをのせてアレンジするのもおすすめです。

チョコレートバナナバークのレシピ

アメリカ発祥のデザートの”ヨーグルトバーク„。

はちみつを混ぜたヨーグルトを広げて冷凍し、それを砕いて食べるシンプルなデザートですが、今回それをチョコレートフレバーにアレンジしたレシピをご紹介します。

アイスの上にバナナやクッキー、砕いたチョコをのせて、見た目もたのしいチョコレートバークは、おやつはもちろんおもてなしのスイーツにもおすすめです。

チョコレートバナナバークの材料（25cm×15cmのバット1個分）

・プレーンヨーグルト 400g

・はちみつ 大さじ4

・純ココアパウダー 大さじ3

・バナナ 1本

・ココアクッキー 適量

・板チョコ 1／2枚

下準備

・ボウルにざる、キッチンペーパーをのせヨーグルトを加えふんわりラップをする。冷蔵庫に2間おいて水切りする。

・バナナは5mmの厚にスライスする。

・チョコレートは粗く刻む。

・バッドにオーブンシートを敷きこむ。

・ココアパウダーは網で振るう。

チョコレートバナナバークの作り方

ボウルにヨーグルトとはちみつ、ココアパウダーを加えゴムベラでよく混ぜる。

バッドにチョコヨーグルトを流し入れ、上にバナナと割ったクッキー、チョコレートをバランスよくのせ冷蔵庫で一晩冷やし固める。

食べやすい大きさに手で割って器に盛る。

今回は、バナナを使って簡単に出来るアイスを2つご紹介しました。

暑い夏はやっぱりアイスが一番！バナナで作ると、栄養たっぷりで夏バテ防止にもおすすめです。

子供から大人まで喜んでいただけること間違いなしの”バナナアイス„をぜひ作ってみてくださいね！