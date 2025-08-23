前田佳織里が、自身初の映像作品となる『LIVE Blu-ray “Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」』から、「キュンアピ」のライブ映像をYouTubeにて公開した。

◆前田佳織里 動画

本作は、2025年4月に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した、自身初めてとなったワンマンライブ＜前田佳織里 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」＞の模様を収録したもの。デビューEP『未完成STAR』から3rd EPをまでを経て、着実にステップアップしてきた前田佳織里からの「準備はいいか？」という渾身のメッセージが込められたタイトルからも、1つ確立した自身のスタイルを確認することができるパフォーマンスを記した映像となっており、本日公開された「キュンアピ」は、ちょっとコミカルなダンスが楽しめる、かわいいだけじゃ終わらない、無邪気でちょっとシュールな世界観がLIVEで存分に表現された映像となっているという。

なお、今回の映像作品『Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」』は、アーティストオンラインショップA!SMART（アスマート）での受注販売となり、受付の締め切りは、2025年9月30日23時59分となっている。

また9月4日、9月13日には、＜〜Extra show〜＞と題したワンマンライブの追加公演も予定されているので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️『LIVE Blu-ray “Kaori Maeda 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」』 ◆受注期間：8月15日（金）18:00 〜 9月30日（火）23:59

https://www.asmart.jp/maedakaori_blu-ray2025_asm

※こちらはアーティストオンラインショップ「A!SMART(アスマート)」での予約受付商品となります。

※商品のお届けは11月中旬ごろを予定しております。 ◆Blu-ray

価格：￥8,800（税込）

品番：AZXS-1056 POS：4573630212717

・LIVE本編映像＋ドキュメント映像収録

・トールケース、12Pブックレット

・収録内容：

2025.4.27に開催された、LINE CUBE SHIBUYAでの初のワンマンライブを収録。

ライブに向けたリハーサルや、当日の舞台裏の模様を記した「1st LIVE “Are You Ready？” Behind The Scenes」と題したメイキング映像も収める。

※ワンマンライブのすべての演目が収録されるわけではございません。 ・収録公演：

＜前田佳織里 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」＞

2025年4月27日（日）会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA ・収録曲：

M00.Awakening Overture

M01.光ったコインが示す方

M02.Stranger

M03.ポジティブガール

M04.Fantasy

M05.My “I”

M06.最後の花火が上がる頃に

M07.愛がとまんない！feat.前田佳織里

M08.ショータイムは終わらない

M09.キュンアピ

M10.ゆめガール

M11.ヤババ！

M12.花香リ春薫ル

EN1.常識外れヒューマン

EN2.Progress

EN3.Dream’s Top Star!! ・メイキング映像：

1st LIVE “Are You Ready？” Behind The Scenes

◾️＜“前田佳織里 1st LIVE 2025 「Are You Ready？」 〜Extra show〜＞ [日程] 2025年9月4日（木）

[会場] 東京 / LIQUIDROOM

[開場 / 開演] 18:00 / 19:00

【問】ホットスタッフ・プロモーション：050-5211-6077（平日12:00〜18:00） [日程] 2025年9月13日(土)

[会場] 福岡 / Zepp Fukuoka

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00

【問】BEA：092-712-4221（平日12:00〜16:00） [チケット]

スタンディング/来場者全員特典付き：8,000 円（税込）

※ご入場時ドリンク代別途要

※特典のお渡しは、当日会場のみとなります。ご来場いただけなかった場合の後日お渡しや個別での発送対応は、お受けできません。あらかじめご了承ください。

＜枚数制限＞お一人様各公演4枚まで

＜年齢制限＞未就学児童入場不可

※電子チケット、紙チケットの取り扱いになります。