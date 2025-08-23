国立劇場９月歌舞伎

今月、７９歳になった歌舞伎立役の人間国宝、中村梅玉が国立劇場主催の９月歌舞伎公演で「仮名手本（かなでほん）忠臣蔵」の二段目・九段目の加古川本蔵を初役で勤める。

「忠臣である本蔵の性根を大切に演じたい」と意気込む。（武田実沙子）

全十一段に及ぶ「仮名手本――」は、上役の高師直（こうのもろのう）から受けた恥辱に耐えきれず殿中で刃傷（にんじょう）に及んだ罪により切腹した主君・塩冶判官（えんやはんがん）の無念を晴らすため、大星由良之助ら塩冶浪士が師直に仇（あだ）討ちをする物語。本蔵は三段目において刃傷の場に居合わせ、とっさに判官を羽交い締めにして止めた人物だ。

今回上演される二段目で本蔵は、判官より前に師直から恥辱を受けていた主君・桃井（もものい）若狭之助（中村鴈治郎）に師直を討つよう勧める。その一方、本蔵はひそかに師直にわいろを贈って主君の刃傷を未然に防ぐことに成功する。ただ、師直の怒りの矛先はその後、判官に向かうことになる。

師直にわいろを渡したことで本蔵は「へつらい武士」とさげすまれ、塩冶家の恨みを買う。だが梅玉は、「若狭之助が短慮を起こさないように根回しをして、家がもつように謀る。本蔵も忠臣なんです」と説明する。

物語が佳境に入る九段目は加古川家と大星家、二つの家族が交錯するドラマになる。本蔵の妻戸無瀬（となせ）（中村扇雀）と娘の小浪（中村玉太郎）が、小浪許嫁（いいなずけ）の大星力弥（中村虎之介）とその父、由良之助（鴈治郎の２役）が住む京都・山科の閑居を訪ねる。由良之助の妻お石（市川門之助）は２人が祝言を挙げる条件として本蔵の首を要求する。そこに現れた本蔵は、力弥にわざと槍（やり）で突かれる。

二段目と同様に九段目も上演機会が少ない演目だが、梅玉は「九段目をやらないと本蔵の性根が出てこないんですよね」と語る。「戸無瀬にも小浪にも、力弥に討たれることを絶対に悟られてはいけない。小浪のことはかわいくて仕方ないが、それはあまり見せずに、本蔵の身の引き方、性根の持ち方に重きを置きたい」

６０年以上前、梅玉が初めて出演した「仮名手本――」で演じたのは力弥だった。その後、由良之助、判官、早野勘平、斧定九郎（おのさだくろう）、若狭之助、足利直義（ただよし）と、主要な立役はほとんど演じてきたが、本蔵と師直は勤める機会がなかった。「役者は一生修業であると同時に、チャレンジ精神も持っていなければいけない。次は師直に挑戦したい」と穏やかな笑顔で明かした。

東京・初台の新国立劇場で９月５〜２７日に上演（１０、１８日は休演）。（電）０５７０・０７・９９００。