呪イ系アイドルグループ・マザリが10月11日に開催する、初となるバンドセットワンマンライブ＜マザリ一周年単独公演『 呪詛-生演奏- 』＞のバンドメンバーが発表された。

アイドルファンのみならず、多方面の音楽ファンから注目を浴びるメタリックな楽曲とヘヴィネスサウンド、そして狂気のパフォーマンスを最大限に活かすべく、ギター・Ray（DEVILOOF）、ベース・明徳（lynch.）、ドラム・響（摩天楼オペラ）という超強力なメタルの雄、ヴィジュアル系ロックの猛者が揃い踏み。

すでにマザリオフィシャルXアカウントにて、撮り下ろしのアーティスト写真と同時にメンバーが発表され大きな話題となっているが、今回バンドメンバー3人が“マザリ（混ざり）ポーズ”をするアザーカットと個人写真、さらに3人それぞれのコメントが到着した。





◆ ◆ ◆

◼︎Ray（ギター／DEVILOOF）

このお話をいただく前からマザリのMVを見たことがあって。DEVILOOFと似ている部分があるなと思っていました。楽曲もものすごくヘヴィで、ギターはものすごく難しいんですけど……。初バンドセットライブということもあって、僕がやれることをきっちりやりますので、当日は楽しみにしてください！

DEVILOOFのことを知ってくれていて、いつもライブに来てくれている人にも絶対楽しめる日になると思います。

◼︎響（ドラム／摩天楼オペラ）

マザリのめちゃくちゃメタルでカッコいい楽曲と最高のバンドメンバーが揃ってますし、初のバンドセットライブということで、普段マザリのライブに来ているお客さんが観ても、めちゃくちゃパンチのあるステージにしたいと思っております！

摩天楼オペラにはシャウトとかはないので、オペラー（＝摩天楼オペラファンの呼称）的にはあまり聴き馴染みがないジャンルかもしれないんですけど、マザリ、めっちゃカッコいいので、是非遊びに来て⼀緒に E.L.L.をぶっ壊しましょう！！

◼︎明徳（ベース／lynch.）

アイドル現場は初めてのことで。お話をいただいて、lynch.メンバーと会社の人に説明するときに「ちょっとそういうのは違うよ」と言われちゃうかなと思いつつ、「やってみたいんですけど、どうですかね？」って訊いたら、みんな「面白そうだから、やってきなよ！」と言ってくれました。lynch.サイドから猛プッシュで「全力でやってこい！」と指示が来ているので、思いっきりやりたいと思います。ただ“バンドをつけました”というライブにはしたくない。

lynch.もそうなんですけど、名古屋出身で音楽をやっている者にとって、E.L.L.でワンマンをやることはとても大きな節目になると思うので、名古屋のいち先輩アーティストとして、全力でバックアップしたい！

◆ ◆ ◆

＜マザリ一周年単独公演『 呪詛-生演奏- 』＞

二○二五年 十月十一日(土)

会場 : 名古屋Electric Lady Land

開場 : 17:00 開演 : 18:00 ［チケット発売中］

https://t-dv.com/mazari_2025

◆マザリ オフィシャルX