「コジコジ×チェゴシム」の神コラボが爆誕！JR池袋駅前ポップアップで販売されるグッズにキュンしちゃう…

韓国発のキャラクター「チェゴシム」と、エモい世界観がたまらない「コジコジ」が初のコラボレーション。

ゆるくてキュートな描き下ろしイラストのグッズが、2025年9月19日（金）〜30日（火）の期間、東京・JR池袋駅南改札前で開催されるポップアップに登場します。

見ているだけで心が浄化される癒やしのキャラグッズを、ぜひゲットして！

「チェゴシム×コジコジ」コラボが癒し度1000％

韓国発のキャラクター「チェゴシム」と、メルヘンな世界観とナンセンスなギャグが魅力の「コジコジ」。

初となるコラボには、「チェシゴム」の作者・チェゴシム氏が描き下ろした、ゆるいタッチのキャラ達が、グッズになってお目見えします。

そっと心に寄り添ってくれる言葉にも注目ですよ。

コラボ仕様のキャラから推しを見つけちゃお

みんなのしあわせを願う「チェゴシム」と、何気ないセリフが時に真理を突く「コジコジ」、それぞれの魅力があふれる、チェゴシム風のキャラ達。

いつもよりも、さらにゆるっとした雰囲気の「コジコジ」におんぶされている「あかちゃんゴシム」は、くるんとした前髪がたまらなくキュートです。

涙がポロポロとこぼれてしまうほど大号泣している「うわーんゴシム」と、そばでひたすらうろたえている「次郎」。

頭がやかんの「やかん君」は、「うさゴシム」の持つ湯呑にお茶を注いであげていて、なんだかほっこりします。

ちっちゃくて緑の「トミー」と一緒に、応援団のようなポーズをとっている「めがねゴシム」。

羽で飛んでいる「天使ねこゴシム」は、「カメ吉」の願いを叶えてあげているのかも…？

「チェゴシム」と「コジコジ」のキャラ達を見れば、ありのままの自分を肯定されたような、ポジティブな気持ちになれそうです。

グッズは池袋ポップアップで販売されるよ

JR池袋駅南改札前では、「チェゴシム×コジコジ」コラボのポップアップが開催されます。

ここからは、イベントでお目見えする予定のグッズを一部ご紹介しますよ。

まず、「チェゴシム」で定番人気のお守りカードがコラボ特別バージョンになった、「チェゴシム×コジコジお守りカード」（税込220円／全5種）は必見。

カード表面には「コジコジ」、裏面には「チェゴシム」のキャラが描かれています。

「チェゴシム×コジコジコラボ マスコット」（税込2530円／全2種）は、キュルンとした瞳とまあるいほっぺが愛らしい…！

ボールチェーン付きなので、バッグなどに付けて一緒にお出かけするのもいいですね。

マスコットは、「チェゴシム」風タッチの「コジコジ」と、「コジコジ」の格好をした「うさゴシム」のラインナップです。

「チェゴシム×コジコジ」グッズ、全部欲しい〜！

「チェゴシム×コジコジ」の尊すぎるコラボグッズが登場する池袋ポップアップは、ファンにとって至福の空間になっていそう。

見ているだけで癒されちゃうキャラ達から推しを選んで、グッズをゲットしちゃいましょう。

「チェゴシム×コジコジ」コラボポップアップ
場所：JR池袋駅南改札前（東京都豊島区南池袋1-28-2　JR池袋駅南改札外）
期間：2025年9月19日（金）〜30日（火）
営業時間：11:00〜21:00 ※最終日のみ19:30閉店
※イベント・グッズは変更・延期・中止になる場合あり

イベント特設ページ
https://cojicoji.site/news/002569.html



