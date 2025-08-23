「コジコジ×チェゴシム」の神コラボが爆誕！JR池袋駅前ポップアップで販売されるグッズにキュンしちゃう…
韓国発のキャラクター「チェゴシム」と、エモい世界観がたまらない「コジコジ」が初のコラボレーション。
ゆるくてキュートな描き下ろしイラストのグッズが、2025年9月19日（金）〜30日（火）の期間、東京・JR池袋駅南改札前で開催されるポップアップに登場します。
見ているだけで心が浄化される癒やしのキャラグッズを、ぜひゲットして！
「チェゴシム×コジコジ」コラボが癒し度1000％
©choigosim ©さくらももこ
韓国発のキャラクター「チェゴシム」と、メルヘンな世界観とナンセンスなギャグが魅力の「コジコジ」。
初となるコラボには、「チェシゴム」の作者・チェゴシム氏が描き下ろした、ゆるいタッチのキャラ達が、グッズになってお目見えします。
そっと心に寄り添ってくれる言葉にも注目ですよ。
コラボ仕様のキャラから推しを見つけちゃお
©choigosim ©さくらももこ
みんなのしあわせを願う「チェゴシム」と、何気ないセリフが時に真理を突く「コジコジ」、それぞれの魅力があふれる、チェゴシム風のキャラ達。
©choigosim ©さくらももこ
いつもよりも、さらにゆるっとした雰囲気の「コジコジ」におんぶされている「あかちゃんゴシム」は、くるんとした前髪がたまらなくキュートです。
©choigosim ©さくらももこ
涙がポロポロとこぼれてしまうほど大号泣している「うわーんゴシム」と、そばでひたすらうろたえている「次郎」。
©choigosim ©さくらももこ
頭がやかんの「やかん君」は、「うさゴシム」の持つ湯呑にお茶を注いであげていて、なんだかほっこりします。
©choigosim ©さくらももこ
ちっちゃくて緑の「トミー」と一緒に、応援団のようなポーズをとっている「めがねゴシム」。
©choigosim ©さくらももこ
羽で飛んでいる「天使ねこゴシム」は、「カメ吉」の願いを叶えてあげているのかも…？
「チェゴシム」と「コジコジ」のキャラ達を見れば、ありのままの自分を肯定されたような、ポジティブな気持ちになれそうです。
グッズは池袋ポップアップで販売されるよ
JR池袋駅南改札前では、「チェゴシム×コジコジ」コラボのポップアップが開催されます。
ここからは、イベントでお目見えする予定のグッズを一部ご紹介しますよ。
©choigosim ©さくらももこ
まず、「チェゴシム」で定番人気のお守りカードがコラボ特別バージョンになった、「チェゴシム×コジコジお守りカード」（税込220円／全5種）は必見。
カード表面には「コジコジ」、裏面には「チェゴシム」のキャラが描かれています。
©choigosim ©さくらももこ
「チェゴシム×コジコジコラボ マスコット」（税込2530円／全2種）は、キュルンとした瞳とまあるいほっぺが愛らしい…！
ボールチェーン付きなので、バッグなどに付けて一緒にお出かけするのもいいですね。
マスコットは、「チェゴシム」風タッチの「コジコジ」と、「コジコジ」の格好をした「うさゴシム」のラインナップです。
「チェゴシム×コジコジ」グッズ、全部欲しい〜！
「チェゴシム×コジコジ」の尊すぎるコラボグッズが登場する池袋ポップアップは、ファンにとって至福の空間になっていそう。
見ているだけで癒されちゃうキャラ達から推しを選んで、グッズをゲットしちゃいましょう。
「チェゴシム×コジコジ」コラボポップアップ
場所：JR池袋駅南改札前（東京都豊島区南池袋1-28-2 JR池袋駅南改札外）
期間：2025年9月19日（金）〜30日（火）
営業時間：11:00〜21:00 ※最終日のみ19:30閉店
※イベント・グッズは変更・延期・中止になる場合あり
イベント特設ページ
https://cojicoji.site/news/002569.html
©choigosim ©さくらももこ
参照元：株式会社チョコレイト プレスリリース
