ボクシングＷＢＡ、ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が２３日、地元の千葉県松戸市で取材に応じた。ボクシング界でリング禍が頻発している現状について「起きたことは真摯（しんし）に受け止めて、誰が悪いと原因を探すより、こういうこと（事故）はあると覚悟しながらやっていかないといけない。（選手や関係者は）全員気を引き締めないといけないと思う」と言及し、「ボクシング界だけじゃなくて、格闘技界の大会議、スター選手とかみんな集めて、ここは（安全対策のために）仲良くなるじゃないが、一回（認識を共有して）列をしっかりつくろうよとっていうのをやった方がいい」と提言した。

プロボクシングでは、今月２日の興行に出場した２選手が相次いで急性硬膜下血腫で死去する事故が発生した。日本プロボクシング協会は、最近２年半で開頭手術に至る事故が練習も含めて６件発生していることを公表しており、安全対策の見直しが急務となっている。

天心は「（自分は）ずっと覚悟はある。仕方がないとは言えないが、（事故のリスクは）普通にあると理解はしている。それだけで終わらせたくはないが、格闘技は続くし、やっていかなきゃいけない」と神妙な面持ちで語った。「ボクシングだけじゃなく、格闘技でもこういうことが普通に起こる。例えば、下品な煽り合いとか、みんなやってしまっているじゃないですか。そういうところから一個一個、ちょっと格闘技を見つめ直すっていうのをやっていった方がいい」と持論を展開した。

「僕が一番思うのは、ＪＢＣだけで（安全対策を）話すとかっていうより、今後のボクシングを考えている選手たち全員集めて、一回話した方がいいと思う。それで結論が出るわけではないかもしれないが、それをやることでファンや見ている人も納得するだろうし。説得力は大事」と、腹案を明かした。

自身は格闘家としてＲＩＳＥやＲＩＺＩＮでも活躍していただけに、「格闘技界の大会議をやった方がいい」と提案。「表に立っている格闘技選手、ちょっと一回話して、格闘技はこういうものだよねと（認識を共有すべき）。今は格闘技に触れやすい状況になっているが、（本来は）そうじゃないですから」と、人気格闘家の朝倉未来（３３）らも交えた緊急ミーティング開催を提言した。

この日は、自身が地元で主催する「天心祭」（２３〜２４日、松戸中央公園）が開催された。所属ジムで悲しい出来事が起きたものの、このイベント自体は自費を投じて赤字覚悟で開催することを以前から告知していただけに、ファンや地元民のためにも断行を決めた。「人間、仲良くしていこうというのがテーマ。ＳＮＳで言い合ったり、負のニュースが多いので、外に出て体を動かすきっかけを与えられればいい」と話した。