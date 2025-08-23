タイムリープは1人じゃない！ドラマ『奪い愛、真夏』新パターンのやり直しでさらなるドロ沼へ

さまざまな登場人物たちが愛を奪い合うドロキュン愛憎ドラマ『奪い愛』シリーズの最新作となる『奪い愛、真夏』。

本作では、主人公・海野真夏（うみの・まなつ／松本まりか）が、転職先で元カレにそっくりな妻帯者の御曹司社長・空知時夢（そらち・たいむ／安田顕）と出会い、激しく葛藤しながらも禁断の愛に翻弄されていく。

8月22日（金）に放送された第5話では、再びタイムリープが起こるも、時間が戻ったのは主人公の真夏だけではないようで…!?

【映像】真夏以外の人物がタイムリープ!?

◆真夏の元カレ再登場から大波乱展開に

タイムリープが発生し、既婚社長・時夢（安田）との“不倫キス”をなかったことにした真夏（松本）は、時夢への恋心を封じて新しい人生を歩もうとしていた。

そんなとき真夏は街で、かつて余命わずかだと告げられ別れることになった時夢に瓜二つの元不倫相手・大浦隼人（安田・二役）を見かけた。

真夏は隼人に声をかけ、「どうして連絡くれなかったの」と泣きながら彼に抱きつく。しかし、隼人は複雑そうな表情で「ごめん…」と告げると、真夏を引きはがして逃げ出した。

真夏が急いで隼人を追いかけようとエレベーターに乗ると、この一連の様子を見ていた時夢の妻・空知未来（そらち・みらい／高橋メアリージュン）が恐ろしい形相で入ってくる。

未来は真夏に「タイちゃん（＝時夢）に似てるあの人は誰なの！ もしかしてあの人、あなたの昔の恋人？ そうなんでしょ！ あの人が忘れられなくてタイちゃんに？ そうなんでしょおおお」と激しく詰め寄った。

そのとき、突然エレベーターが異様な動きを始めてタイムリープが発生。

気がつくと未来はおらず、真夏は隼人を見つける直前の時間に戻っていた。

そこで真夏は隼人に逃げられないよう、こっそり彼を観察することに。すると隼人は、妊娠中の妻と子どもと合流し、幸せそうにしていた。これを見た真夏は、隼人の余命の件や家族を捨てたと言っていたこともすべて嘘だったのだと察する。

絶望した真夏が愕然と崩れ落ちると、そこに時夢が現れ、彼女を優しく抱きしめた。

するとこの光景を未来が見ており、「私と真夏さんは、タイムリープしたの？」と困惑…。真夏だけでなく、未来までタイムリープするという衝撃的な展開となっている。