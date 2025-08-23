¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×ÂæÏÑ¤ÇºÆ²ÔÆ¯¤á¤°¤ë½»Ì±ÅêÉ¼»Ï¤Þ¤ë¡¡ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö²Ê³ØÅªÈ½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¡×
¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Ç¡¢Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞ¤¬ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖÃ¦¸¶È¯¡×¤ò·Ç¤²¡¢º£Ç¯5·î¤ËÍ£°ì²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶È¯¤òÄä»ß¤·¡Ö¸¶È¯¥¼¥í¡×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌîÅÞÂ¦¤ÏÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¸¶È¯¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤È¼çÄ¥¡£ÌîÅÞÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¡¢¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅêÉ¼¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å5»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢»¿À®É¼¤¬È¿ÂÐ¤ò¾å²ó¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤Î4Ê¬¤Î1°Ê¾å¤È¤Ê¤ì¤ÐÀ®Î©¤·¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï²Ê³ØÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£