プロフィギュアスケーターの本田真凜さんが1st写真集『MARIN』の発売記念会見を行いました。



【写真を見る】【 本田真凜 】 “小籠包がお腹に40個” 台湾での撮影を語る 映画デビューを控えて “キャリアウーマン的に忙しい一年に”



今月8月21日、自身の誕生日に合わせて1st写真集を発売した真凜さん。会見では “いつか叶えたい目標の一つである写真集を、24歳の誕生日に無事発売することができて本当に嬉しいです” と喜びを語りました。





周囲の反応については、 “姉妹の望結と紗来には、撮影に行ってる時から写真を撮って送ったりしていて、セレクトの時も似ているカットでどっちの方がいいか聞いたりして意見を取り入れたりしてたので、実際本になって見てもらえてすごく嬉しいなと思います” と本田三人姉妹の仲良しエピソードを明かしました。





さらに “望結に見える写真だったり紗来に見える写真だったりが不思議と多くて、特に最初の白いワンピースの写真は紗来に似ているってよく言われる。紗来に似てるのではなく紗来が私に似てるんですけど” と不満を語り、会場内に笑い声が響きました。







今回の撮影は台湾で行ったとのこと。 “アイスショーや試合でもう5回くらい訪れている国なのですごく思い入れがあって、撮影できたら嬉しいなと思っていた” と、台湾を選んだ理由について語りました。続けて “何より小籠包がすごく美味しかったのをずっと覚えていたので、絶対に小籠包に行きたいですって” と台湾小籠包への愛を熱弁。





さらに “初日に11ポーズぐらい衣装とヘアメイクをチェンジして撮影したんですが、その夜レトロな雰囲気のお店で小籠包の撮影をする予定が、何かの手違いで高級レストランの小籠包のお店にたどり着いて” と撮影中のハプニングを告白。 “撮影はできない場所だったので、スタッフさん含めみんなで小籠包を夜ご飯に楽しむって日があったんです。なので写真集の11ポーズ後からは小籠包が私のお腹に40個ぐらい入ってます” と台湾の思い出について笑顔で語りました。







2016年世界ジュニア選手権で金メダル。その後も数々のタイトルを獲得し、2024年に現役引退したフィギュアスケーターの真凜さん。来月から公開される映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』では、初の女優デビューを控えています。仕事での目標について聞かれると “2日前に24歳になったばかりですが、今年は去年以上に準備している事、新しい挑戦もたくさん準備しているので、キャリアウーマン的な忙しい一年を送りたいと思います” と笑顔で答えていました。

【担当：芸能情報ステーション】