FANTASTICS中島颯太、木村慧人エピソード連発で自ら悔しがる「逆にちょっと嫌」「呼んだほうがよかったんじゃないかな？」
【モデルプレス＝2025/08/23】FANTASTICSの中島颯太が23日、都内にて行われた書籍「中島颯太の“なるようになった。”“ええようになった。” COMPLETE BOOK」発売記念イベントを開催。囲み取材に応じ、メンバーの木村慧人について明かした。
【写真】中島颯太、妹との貴重2ショット
雑誌「JUNON」（主婦と生活社）内の連載「“なるようになった。”“ええようになった。”」が2025年9月号（2025年7月22日発売）にて、4年の連載に幕を閉じた。同書籍では、さまざまなテーマで撮影に挑んだ全45回分の連載とアザーカットを1冊にまとめ、表紙と巻末は、地元・大阪で新規撮りおろしを実施。最新のインタビューも収録されている。
メンバー最年少の中島は8月18日に26歳の誕生日を迎え、書籍も同日に発売。同い年の木村は8月16日生まれで2日違いとなり、ファンからは“けとそた”コンビとして親しまれている。
本書籍の点数を聞かれた際にも「100点以上ですね。10ケイちゃんです」と木村が考案したフレーズ“10ケイちゃん”を用いて表現するなど、仲の良さをにじませていた中島。本書籍はまだメンバーには渡していないというが「メンバーのことを結構書いてるので、昔から。結構いじってるページもあるので、それがバレないように…（笑）」と茶目っ気たっぷりに明かした。
さらに「木村慧人に関しては結構な頻度で出てきてて、（読んだ木村が）嬉しそうに近づいてくる。それが逆にちょっと嫌で（笑）、『また出しちゃったな』って毎回思って」と仲良しエピソードも披露。「結局近くにいて、何か出来事を起こすのが彼なので。あと（八木）勇征くんとか。勇征くんと慧人との話がやっぱり多かったりする」と語った。
また中島はEXILE TRIBEメンバーでのユニット・EXILE B HAPPYとしても活動しており、誕生日当日はEXILE B HAPPYのライブがあったため一緒に過ごしたそう。同ユニットには木村も所属しており、「木村慧人もいたので…また木村慧人の話になっちゃった（笑）」と報道陣を笑わせ、「（この囲み取材に）呼んだほうがよかったんじゃないかな（笑）？」とこぼしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】中島颯太、妹との貴重2ショット
◆中島颯太、4年の連載を書籍化
雑誌「JUNON」（主婦と生活社）内の連載「“なるようになった。”“ええようになった。”」が2025年9月号（2025年7月22日発売）にて、4年の連載に幕を閉じた。同書籍では、さまざまなテーマで撮影に挑んだ全45回分の連載とアザーカットを1冊にまとめ、表紙と巻末は、地元・大阪で新規撮りおろしを実施。最新のインタビューも収録されている。
◆中島颯太、木村慧人が「嬉しそうに近づいてくる」
メンバー最年少の中島は8月18日に26歳の誕生日を迎え、書籍も同日に発売。同い年の木村は8月16日生まれで2日違いとなり、ファンからは“けとそた”コンビとして親しまれている。
本書籍の点数を聞かれた際にも「100点以上ですね。10ケイちゃんです」と木村が考案したフレーズ“10ケイちゃん”を用いて表現するなど、仲の良さをにじませていた中島。本書籍はまだメンバーには渡していないというが「メンバーのことを結構書いてるので、昔から。結構いじってるページもあるので、それがバレないように…（笑）」と茶目っ気たっぷりに明かした。
さらに「木村慧人に関しては結構な頻度で出てきてて、（読んだ木村が）嬉しそうに近づいてくる。それが逆にちょっと嫌で（笑）、『また出しちゃったな』って毎回思って」と仲良しエピソードも披露。「結局近くにいて、何か出来事を起こすのが彼なので。あと（八木）勇征くんとか。勇征くんと慧人との話がやっぱり多かったりする」と語った。
◆中島颯太、木村慧人エピソード止まらず
また中島はEXILE TRIBEメンバーでのユニット・EXILE B HAPPYとしても活動しており、誕生日当日はEXILE B HAPPYのライブがあったため一緒に過ごしたそう。同ユニットには木村も所属しており、「木村慧人もいたので…また木村慧人の話になっちゃった（笑）」と報道陣を笑わせ、「（この囲み取材に）呼んだほうがよかったんじゃないかな（笑）？」とこぼしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】