【速報】ホリエモン主催「BOB2025」開幕 別府温泉ぶっかけフェスに観客熱狂
【モデルプレス＝2025/08/23】ホリエモンこと堀江貴文氏（52）が発起人/実行委員長を務める音楽フェス「BOB2025（別府温泉ぶっかけフェス2025）SPONSORED by REAL VALUE」が23日、大分県の的ヶ浜公園・別府スパビーチで開幕した。昨年は台風の影響で中止となり2年ぶりの開催。堀江氏は「去年、台風で開催できなくて、めちゃくちゃ悔しくて。でも絶対に戻ってきてやると思って、死ぬ気で食らいついて戻ってまいりました。ありがとうございます！」と話し、大歓声を浴びた。
【写真】ホリエモン、観客熱狂の大量放水
同イベントは別府温泉から湧き出る温泉水を約1000トン準備し、盛大に放水する音楽フェス。オープニングはイベント公式テーマソング「BUKKAKE CHANCE!!!」を堀江氏やMCの澤田拓郎・田島芽瑠・後藤郁らが念願の初披露を行った。堀江氏と同じくイベントのオーガナイザーを務める溝口勇児氏は「こんな晴天の中、別府のフェスにお越しくださいまして本当にありがとうございます。夜まで楽しいイベントが続きますので、最後まで楽しんでもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。
オープニングには後援する大分県の副知事・桑田龍太郎氏らも登壇。別府八湯温泉まつり実行委員長・権藤和雄氏のカウントダウン「5・4・3・2・1・ぶっかけ〜！」でテーマソングが再び流れ、ステージの堀江氏、溝口氏を筆頭に会場の四方八方から温泉水が放出され、観客をずぶ濡れにさせた。
イベントは21時まで続き、ステージにはMINMI、マーク・パンサー、nobodyknows＋、DJダイノジ、財部亮治、リアルピース、DJ TIARA、戦慄かなの、宮迫博之など音楽・パフォーマンスのジャンルを超えた22組が出演予定。ほか別府のビーチを丸ごと使った会場内には、公園でのんびりチルできるスペースや涼める場所も完備。フードエリアは入場無料で、厳選したフェス飯が堪能できる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大量の温泉水に観客ずぶ濡れ＆熱狂
◆「BOB2025」22組のアーティストが出演
