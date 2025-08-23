女優の吉田羊が22日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。共演した大物俳優の素顔を明かす場面があった。

吉田を知る人物として、第78回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で公式上映された映画「遠い山なみの光」（9月5日公開、監督石川慶）で共演する、俳優の三浦友和を親交が深いMCの笑福亭鶴瓶が取材した。

鶴瓶が三浦が吉田について「やっぱり凄い」と称賛していたことを明かすと、

「着物の件もそうやけど、と。自分が何をすべきかを、羊ちゃんみんなわかってると。あれだけは僕は感心したなあって言うたのが三浦友和や。もう感心した、と」と三浦の姿を見て、吉田は「ええー！」と絶句。数日前にもご飯会を開いていたそうで「ご飯会のお店も友和さん自ら予約してくださって、時間も決めてくださって、そして最後はさらっとお支払いをしてくださるんです。気づいたら終わってるんですよ。かっこいいんですよね。本当に素敵ですよね」と明かした。

吉田は三浦について「何度かご一緒してるんですけど、友和さんは、これですね『コールドケース』っていうドラマで、足掛け5年、これシリーズ3までやったんですけどね」と、三浦と共演したWOWOW連続ラマシリーズ「コールドケース〜真実の扉〜」について説明。光石研や滝藤賢一との写真も披露され「これは前回のご飯会ですね。その『コールドケース』のメンバーで。捜査一課があるんですけども、その捜査一課チームのご飯会です。これを定期的に続けてるんですよね」と話した。