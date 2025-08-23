ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢Ëå¡¦Ë¾·ë¡õ¼ÓÍè¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¾Ò²ð¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÈÂ¿¤¤¡×¡ÚMARIN¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/23¡Û¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬8·î23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼«¿È¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×È¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿½¸NG¥«¥Ã¥È
ËÜÅÄ¤¬24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÊü¤Ä1st¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢É¹¾å¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢ô¥¤È¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÈÁÇ´é¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À1ºý¡£¡Ö²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÌ¾Á°¤â¡Èmarin¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¼«¿È¤Î´õË¾¤Ç¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÂæÏÑ¤ÎÅÔ»Ô¡¢ÂæÃæ¡õ¹âÍº¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ËÜÅÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë8·î21Æü¤ËÈ¯Çä¡£¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«³ð¤¨¤¿¤¤ÌÜÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¡¢24ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÃÂÀ¸Æü¤ËÌµ»ö³§¤µ¤ó¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ÐËå¤Î¡ÊËÜÅÄ¡ËË¾·ë¤È¼ÓÍè¤Ë¤Ï»£±Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥ó±Û¤·¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡Ø¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Î»þ¤È¤«¤â¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¡Ø¤É¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê°Õ¸«¤ò¡Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¡¢ËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖË¾·ë¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ÓÍè¤Ë¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤ËÂ¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÆÃ¤ËºÇ½é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³«¤¤¤¿Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¡Ø¼ÓÍè¤Á¤ã¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡È¼ÓÍè¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼ÓÍè¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËå¤Ç¤¢¤ë¼ÓÍè¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÄûÀµ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÏÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë1Ëç¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÉ½¸½¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢¡È¶¯¤¤½÷À¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ï·ë¹½ÇØ¿¤Ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
