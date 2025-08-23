俳優の三浦友和（73）が22日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にVTR出演。人気女優の素顔を絶賛した。

この日は女優の吉田羊がゲスト出演。吉田と、第78回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で公式上映された映画「遠い山なみの光」（9月5日公開、監督石川慶）で共演する、俳優の三浦友和を親交が深いMCの笑福亭鶴瓶が取材した。

カンヌ映画祭では自前の着物で、日本らしいコーディネートを披露し、話題となった吉田。鶴瓶が「カンヌでこの着物着たら、外国の人達って目ぇ引くよ」と称賛すると、吉田も「そうなんですよ。さっきの赤白の着物は、一応その日本映画を代表していくということで、国旗の白赤をイメージしてコーディネートして。映画祭の期間中に配られるフリーペーパーがあるんですけども、そこの目次のページに。嬉しかったですね。で、この写真の隅に作品名が載ったので、宣伝の一環にもなれたかなと思って」と話した。

そんな中、鶴瓶は「着物の件もそうやけど、やっぱり凄いと。自分が何をすべきかを、羊ちゃんみんなわかってると。あれだけは僕は感心したなあって言うたのが三浦友和や」と三浦の姿を見て、吉田は「ええー！」と絶句。

数日前にもご飯会を開いていたことが明かされ、吉田は「そのご飯会のお店も友和さん自ら予約してくださって、時間も決めてくださって、そして最後はさらっとお支払いをしてくださるんです。気づいたら終わってるんですよ。かっこいいんですよね」と明かした。