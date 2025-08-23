「回転するってこんなに便利なの！？」ゴチャつくアレが片付く100均ケース
商品情報
商品名：アクセサリー収納ケース（3段タイプ）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
3段式で使い勝手抜群！ダイソーの『アクセサリー収納ケース（3段タイプ）』
今回ご紹介するのは、ダイソーの『アクセサリー収納ケース（3段タイプ）』。
アクセサリー収納グッズはいろいろ使ってきましたが、使いやすいコンパクトサイズで、尚且つ機能的なものを見つけたので購入してみました！
価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、アクセサリーなどと一緒に並んでいました。
このアクセサリーケースは一見シンプルですが、3段式なので収納力抜群！
それぞれのスペースが大きく開くので、見やすく取り出しやすいです。
しかも、透明なのでどこに何が入っているか一目瞭然なのもGOOD◎
3段それぞれ形状が異なるからアイテムごとに仕分けがしやすい！
1段目は細かい仕切りが付いていて、華奢なピアスやリングなどの小さなアクセサリーを収納するのにちょうどいいです。
ケースは回転するので、軸に近い部分も取り出しやすいです。
2段目は、真ん中に仕切りが1つだけ付いています。
ブレスレットや大振りなピアス、指輪の収納にもぴったりです。
仕切りがあることで仕分けながら収納でき、ごちゃつきにくいのが嬉しいポイント！
3段目は仕切りがなく、バングルやネックレスなどの大きめなアクセサリーの収納に。
ただ、ケースがプラスチック製なのでアクセサリーのデザインによってはケースのキズが気になる場合もありそう…。
気になる方は、ケースの底にスポンジや布などを入れて、アレンジしても良いかもしれません。
今回は、ダイソーの『アクセサリー収納ケース（3段タイプ）』をご紹介しました。
狭い場所でも保管しやすく、使いたいアクセサリーをさっと取り出せてとても便利です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。