「回転するってこんなに便利なの！？」ゴチャつくアレが片付く100均ケース

ダイソーで見つけた『アクセサリー収納ケース（3段タイプ）』が、とても便利でおすすめ！3段式で仕切りも付いており、ごちゃつくアクセサリーをきれいに整理整頓しながら収納できます。コンパクトで狭い棚にも置きやすいのもポイント◎ケースが回転して大きく開くので、見やすく取り出す際も楽ですよ！

商品情報

商品名：アクセサリー収納ケース（3段タイプ）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

3段式で使い勝手抜群！ダイソーの『アクセサリー収納ケース（3段タイプ）』

今回ご紹介するのは、ダイソーの『アクセサリー収納ケース（3段タイプ）』。

アクセサリー収納グッズはいろいろ使ってきましたが、使いやすいコンパクトサイズで、尚且つ機能的なものを見つけたので購入してみました！

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、アクセサリーなどと一緒に並んでいました。

このアクセサリーケースは一見シンプルですが、3段式なので収納力抜群！

それぞれのスペースが大きく開くので、見やすく取り出しやすいです。

しかも、透明なのでどこに何が入っているか一目瞭然なのもGOOD◎

3段それぞれ形状が異なるからアイテムごとに仕分けがしやすい！

1段目は細かい仕切りが付いていて、華奢なピアスやリングなどの小さなアクセサリーを収納するのにちょうどいいです。

ケースは回転するので、軸に近い部分も取り出しやすいです。

2段目は、真ん中に仕切りが1つだけ付いています。

ブレスレットや大振りなピアス、指輪の収納にもぴったりです。

仕切りがあることで仕分けながら収納でき、ごちゃつきにくいのが嬉しいポイント！

3段目は仕切りがなく、バングルやネックレスなどの大きめなアクセサリーの収納に。

ただ、ケースがプラスチック製なのでアクセサリーのデザインによってはケースのキズが気になる場合もありそう…。

気になる方は、ケースの底にスポンジや布などを入れて、アレンジしても良いかもしれません。

今回は、ダイソーの『アクセサリー収納ケース（3段タイプ）』をご紹介しました。

狭い場所でも保管しやすく、使いたいアクセサリーをさっと取り出せてとても便利です！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。