¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¿å¸¶´õ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿å¸¶´õ»Ò¡¢Îø¿Í¤ÈÀîÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡õ¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿å¸¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸òºÝÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥´¥¶¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¿å¸¶´õ»Ò
¡¡8·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Æ¡£Âç¹¥¤¤Ê¿ÍÃ£¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¹¥¤¤Ê²»Ê¹¤¤¤Æ¡£¹¬¤»¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÏÂ¼¼¤Ç¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃÆ¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ë¥´¥¶¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖBeautiful¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥´¥¶¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë