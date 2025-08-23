¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¿å¸¶´õ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú±ÇÁü¡Û¿å¸¶´õ»Ò¡¢Îø¿Í¤ÈÀîÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡õ¤Ò¤â¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È

¡¡¿å¸¶¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸òºÝÃæ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥­¥ã¥í¥ë¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤Ò¤â¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òInstagram¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥´¥¶¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤Î¿å¸¶´õ»Ò

¡¡8·î22Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Æ¡£Âç¹¥¤­¤Ê¿ÍÃ£¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¹¥¤­¤Ê²»Ê¹¤¤¤Æ¡£¹¬¤»¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÏÂ¼¼¤Ç¥¸¥ç¥ó¤µ¤ó¤¬¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃÆ¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ë¥´¥¶¤òÉß¤¤¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ê¤É¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖBeautiful¡×¡Ö¥¹¥Æ¥­¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥´¥¶¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë