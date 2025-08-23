È¬²¦»ÒÂè°ì¤¬¸åÈ¾½Ð¤À¤·¤Ç¶¯Îõ¤Ê¹¶ËÉ¤òÈäÏª¡Ä¸æÅÄ¤òÇË¤ê¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¡¿Á´Ãæ½÷»Ò·è¾¡T
¡¡8·î23Æü¡¢¼¯»ùÅç¤Ç¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ Âè55²óÁ´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÂç²ñ¡×½÷»Ò·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«Ëë¡£È¬²¦»Ò»ÔÎ©Âè°ìÃæ³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¸æÅÄÃæ³Ø¹»¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢42－41¤ÈÈ¬²¦»ÒÂè°ì¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤ë¤ÈÈ¬²¦»ÒÂè°ì¤¬¹¶ËÉ¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢22－5¤Î¥é¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥êー¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤Æ¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£ºÇ½ª¥¹¥³¥¢83－67¤ÇÈ¬²¦»ÒÂè°ì¤¬ÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¾¡Íø¤·¤¿È¬²¦»ÒÂè°ì¤Ï¡¢ÌÀÀÐ¼ÓÌï¤¬28ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¸¶ÅÄè½Æà¤¬12ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¡¢³þÅè¤ß¤Ê¤ß¤¬12ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¸æÅÄ¤Ï¡¢Âç¶¶Í³²Ã¤¬18ÆÀÅÀ¡¢¹¾ºäÄÇ²Ì¤¬17ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµó¤²¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
Ì¾¸Å²°»ÔÎ©¸æÅÄÃæ³Ø¹» 67－83 È¬²¦»Ò»ÔÎ©Âè°ìÃæ³Ø¹»
¸æÅÄ¡Ã22¡Ã19¡Ã5¡Ã21¡Ã¡á67
È¬²¦»Ò¡Ã18¡Ã24¡Ã22¡Ã19¡Ã¡á83
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¬²¦»ÒÂè°ì¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÆÀÅÀ¤ò±é½Ð¡ª
#È¬²¦»ÒÂè°ì #ÌÀÀÐ¼ÓÌï(#16) ¥¥é¥ê✨#ÃçÌî°¦ºÌ(#15) ¤Ø¤Î²ÚÎö¤Ê¥Ñ¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤ò±é½Ð
🏀#Á´Ãæ¥Ð¥¹¥± 2025🏆
¡Ú½÷»Ò·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¡Û#¸æÅÄ(°¦ÃÎ) 🆚 #È¬²¦»ÒÂè°ì(Åìµþ)
