ワールドオールスタージョッキーズに初出場のフランシスコ・ゴンサルベス騎手（３５）＝ブラジル＝が、札幌４Ｒ・３歳未勝利（ダート１７００メートル＝１４頭立て）でハイクオリティ（牡、栗東・今野貞一厩舎、父リアルスティール）で１着となり、ＪＲＡ初騎乗から２戦目で初勝利を挙げた。勝ち時計は１分４４秒５（重）。

レースは好位に構えて、直線で抜け出すと６馬身差の圧勝だった。母国のブラジル国旗を手にセレモニーに参加して、ルメール騎手から記念品が手渡された。ゴンサルベス騎手は「まずは、このような大きな大会に招待してくださったＪＲＡ関係者の皆様、そして競馬関係者の皆様、本当にありがとうございます。まずはこの馬を管理する陣営の皆さんを祝福したいとともに、今ブラジルにいる私の家族にささげたいと思います。（札幌競馬場は）スタンドもコースも本当に素晴らしいです。騎乗を本当に楽しんでいます。ＷＡＳＪで騎乗できることに興奮していますし、何よりも日本の競馬で乗れると言うことがうれしいです。こんなにもたくさんのファンの皆様に集まっていただいて、競馬に対する情熱に本当に驚くとともに感謝しています」と、笑顔でファンに向かってあいさつをした。