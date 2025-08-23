飛びの常識を塗り替える“直進ドライバー”！グローブライド、「ONOFF KURO」シリーズ
グローブライドは、「ONOFF KURO」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを2025年9月19日(金)に新発売します。
グローブライドは、「ONOFF KURO」シリーズのドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアンを2025年9月19日(金)に新発売。
今回発売の「ONOFF KURO」シリーズは、“直進主義。
”をテーマに、ブレずに、強弾道で飛ばせる力強さを追求した、洗練されたラインアップです。
・ONOFF DRIVER KURO
KURO史上、最大MOI×最速初速。
オノフ独自の進化が、飛びの常識を塗り替える“直進ドライバー”
・ONOFF FAIRWAY ARMS KURO
高初速×低スピンのチタン“ぶっ飛びフェアウェイウッド”
・ONOFF UTILITY WINGS KURO
新構造の飛ばして狙える“二刀流ユーティリティ”
・ONOFF FORGED IRON KURO
抜けと打感を極めた、重心距離を操れる“次世代型マッスルアイアン”
◇ゴルフネットワークにて、「ONOFF KURO」シリーズの紹介番組をオンエア。
ゴルフメーカーが発表する注目の新作ギアを徹底紹介していくギア情報番組「debut！」。
2025年8月25日(月)より「ONOFF KURO」シリーズの紹介番組『直進主義のONOFF KURO』をオンエア。
矢野東プロが、“直進主義。
”をテーマに、ブレずに、強弾道で飛ばせる力強さを追求した「ONOFF KURO」シリーズを徹底検証します。
≪「ONOFF KURO」シリーズラインアップ・特徴≫
◆ONOFF DRIVER KURO
KURO史上、最大MOI×最速初速。
オノフ独自の進化が、飛びの常識を塗り替える。
Price：96,800円(税込)
◆ONOFF FAIRWAY ARMS KURO
高初速×低スピンのチタンフェアウェイウッドがぶっ飛びを叶える。
Price：66,000円(税込)
ONOFF FAIRWAY ARMS KURO
◆ONOFF UTILITY WINGS KURO
新構造による、飛ばして狙えるユーティリティ。
Price：49,500円(税込)
ONOFF UTILITY WINGS KURO
◆ONOFF FORGED IRON KURO
抜けと打感を極めた、次世代型マッスルアイアン。
Price：5Iセット(♯6〜♯9,PW) 137,500円(税込)、単品(♯4,♯5) 27,500円(税込)
ONOFF FORGED IRON KURO
