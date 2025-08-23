人気ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」の中島颯太が２３日、都内で書籍「『“なるようになった。”“ええようになった。”』ＣＯＭＰＬＥＴＥ ＢＯＯＫ」（主婦と生活社刊、税込み３３００円）の発売記念イベントに出席した。

雑誌「ＪＵＮＯＮ」で４年間続けた連載をまとめた一冊。表紙と巻末は地元・大阪で新たに撮り下ろした。「４年間撮影でずっと雨が降らなかった晴れ男だったのに、撮り下ろしの時だけ雨が降っちゃいました。屋外で撮るはずだったけど、スタジオで撮ったことで表紙のアイデアも出た。なるようになった」と、書籍のタイトルにかけて笑わせた。

祖父母の家がある箕面での撮影は印象に残っており「（名物の）もみじの天ぷらで育ったといっても過言ではないくらい、大好きで思い出あるところ。すごくアットホームなところで撮れました」と満足げだった。

書籍が発売された１８日に２６歳の誕生日を迎えたこともあり、ケーキで祝福された中島は「写真や音楽といった自分の好きなことを形にして誰かのパワーにできた。２６歳でも誰かを幸せにできる表現者になりたい」。９月６日からのサンドーム福井から始まるアリーナツアーに向け「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳにしかできないエンターテインメントを伝えたい」と意気込んだ。