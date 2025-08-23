みずみずしく、なめらかなテクスチャーで肌なじみ抜群！ハーバー研究所『うるおいスクワランスティック』

ハーバー研究所は、日中の乾燥しやすい肌をケアする、スティック状美容液『うるおいスクワランスティック』を2025年10月21日(火)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『うるおいスクワランスティック』

容量・価格：8g 2,750円(税込)

ハーバー研究所は、日中の乾燥しやすい肌をケアする、スティック状美容液『うるおいスクワランスティック』を2025年10月21日(火)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売。

『うるおいスクワランスティック』は、目元や口元など、特に乾燥が気になる部分をピンポイントで集中ケアできるスティック状美容液。

保湿成分スクワランをはじめ、カンゾウ葉エキス、ゲットウ葉エキス、ヒマラヤンラズベリーエキス※1を配合。

角質層のすみずみまでうるおいを与えてキープします。

みずみずしく、なめらかなテクスチャーで肌なじみ抜群。

コンパクトなスティックタイプで、持ち運びにも便利です。

メイクの上から保湿ケア出来るので、メイク直しや外出中の乾燥対策など、気になった時すぐにうるおいをプラスできます。

商品特長

◎目元、口元など乾燥が気になる部分をピンポイントで保湿できるスティック型スクワラン※2。

みずみずしく軽いタッチでとろけるように肌になじみ、艶めくうるおい美肌に整えます。

◎保湿成分スクワランのほか、カンゾウ葉エキス、ゲットウ葉エキス、ヒマラヤンラズベリーエキス※1を配合。

角質層のすみずみまでうるおいを与え、キープします。

［カンゾウ葉エキス］肌のキメを整えます。

［ゲットウ葉エキス］肌のみずみずしさをサポート。

［ヒマラヤンラズベリーエキス］肌を引き締め、うるおい効果をサポート。

◎手軽に持ち運べるスティックタイプ。

メイクの上からも使えるので、朝と夜のスキンケアはもちろん、日中の化粧直し、外出先で乾燥が気になった時にすぐにうるおいをプラスできます。

＜使用方法＞

2〜3ミリくらいをくり出し、カサつきの気になる部分に直接塗り、軽く指先でなじませます。

※なくなり次第、終了となります。

※1 オニイチゴ根エキス

※2 保湿成分

