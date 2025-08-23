二階堂ふみと結婚のカズレーザー＆新婚の清水麻椰アナ、「サタデープラス」で祝福

お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41歳）が、8月23日に放送された情報番組「サタデープラス」（TBS系）に出演。先日、電撃婚を発表した女優・二階堂ふみ（30歳）との結婚について、祝福を受けた。



この日、ゲストとして登場したカズレーザーは、進行役のアンタッチャブルらから「新婚！」「おめでとうございます！」と声をかけられ、同じくゲストのフリーアナウンサー・神田愛花も「おめでとうございます！」と祝福。



また、MBSの清水麻椰アナも、16日に結婚を発表したばかりの新婚で、アンタッチャブル・柴田英嗣が「清水さんも先週発表されました。おめでとうございます！」「良かった良かった」「めでたいからね」と結婚を祝福した。