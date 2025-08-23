劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』が10⽉24⽇（⾦）より全国公開となります。時代を超えて伝説の少⼥たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの⼤感動、そしてアイドルを超越した⾳楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作されました。

そして遂に、彼⼥たちのステージは映画館へ。アイドルを夢⾒ていた⾼校⽣・源さくら、伝説の特攻隊⻑・⼆階堂サキ、伝説の平成アイドル・⽔野愛、伝説の昭和アイドル・紺野純⼦、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才⼦役・星川リリィ、そして伝説の⼭⽥たえの7⼈のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、“佐賀万博”を舞台に最⾼のライブに向けて準備する中、佐賀最⼤の危機が訪れる。アニメーション制作は『進撃の巨⼈』『チェンソーマン』を⼿がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの⼤迫⼒の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙⼈侵略、⼭⽥たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには⾒られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕!!!!!!!

本作の公開を記念し、この夏ぜひ訪れたい聖地巡礼スポットとして注⽬のアニメ4 作品をピックアップ︕

劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』（2025年10⽉24⽇公開）

佐賀が舞台の⼤ヒットシリーズが劇場版に︕ゾンビィVS エイリアン!? 空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービー︕

2018年に放送されたTV アニメ『ゾンビランドサガ』から始まり、全国に“ゾンビランドサガ旋⾵”を巻き起こした⼈気シリーズが、この秋、待望の劇場版としてスクリーンに帰ってくる︕劇場版の舞台はなんと2025年に“佐賀万博”で盛り上がる地球‼ “佐賀万博”を舞台に最⾼のライブに向けて準備を進めるフランシュシュ、そんな中佐賀最⼤の危機が訪れー。宇宙⼈侵略、⼭⽥たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには⾒られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕!!!!!!! 劇中では佐賀の観光名所も勿論登場、劇場版のタイトルにもなっている佐賀県⽴宇宙科学館 ゆめぎんが、さらにメインビジュアルにはメルヘン村のドン・グリス、佐賀にあるミニモアイ像、ミニエッフェル塔など、佐賀の観光名所が散りばめられている。

さらにTVアニメシリーズではフランシュシュの屋敷のモチーフにもなった唐津市歴史⺠俗資料館、嬉野温泉、杉ノ原放牧場、佐賀県⽴佐賀城本丸歴史館、ドライブイン⿃、唐津市ふるさと会館 アルピノ、656広場などの聖地巡礼スポットも多数登場︕アニメで⽬にした景⾊を実際に歩けば、キャラクターたちと同じ空気や匂いまで感じられる。現在、公式YouTube チャンネルでは夏休み期間限定（8/31 まで）でTV アニメシリーズを全24話を無料解放中！

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

TVアニメ「私を喰べたい、ひとでなし」（2025年10⽉2⽇放送開始）

愛媛を舞台に繰り広げられる、切なくも美しい物語

死を望む少⼥・⽐名⼦と、その⾎⾁を求める⼈⿂・汐莉。2⼈の出会いから始まる、新感覚ガール・ミーツ・ガール。舞台は、瀬⼾内の穏やかな海と島々が広がる愛媛。「海が⼀番近い無⼈駅」下灘駅など⽇本を代表する絶景の数々が存在し、モデル地としては伊予市役所、⼿づくり交流市場 町家、道の駅ふたみ、道後湯之町 ⼗五万⽯ MASARUなどが登場。6⽉1⽇からは主⼈公たちの等⾝⼤

パネルも設置中︕作品に描かれた景⾊を辿れば、物語への深い浸透感が味わえるはず︕

TV アニメ『前橋ウィッチーズ』（2025年4⽉〜6⽉放送）

群⾺県前橋市の豊かな町並みが描かれる、魔法✖⾳楽︕⻘春ファンタジー

群⾺県前橋市を舞台に5⼈の⾼校⽣が魔⼥を⽬指しながら、さまざまな悩みと向き合っていく中で⾃⾝も成⻑していく⻘春物語!

ファンタジー要素がありながらも、雄⼤な⼭並み、広がる商店街など背景美術の細やかさはまるで実写のようで、視聴後は“あの街を歩きたい”という衝動に駆られること間違いなし︕聖地巡礼では、中央通り商店街や広瀬川沿いの遊歩道、臨江閣・前橋公園 ⽇本庭園などが定番ルート。アニメで⾒たシーンを探しながら歩けば、作品世界と現実が⾃然に重なり、物語への没⼊感がさらに⾼まるはず!

劇場版総集編 ガールズバンドクライ 前編「⻘春狂騒曲」 （2025年10⽉3⽇公開） / 後編「なぁ、未来。」（11⽉14⽇公開）

⻘春と⾳楽が響く街、川崎。等⾝⼤のドラマをその⾜で追体験！

⼤都会で夢を追う少⼥たちのバンド⻘春群像劇が、この秋、総集編として劇場公開︕等⾝⼤の感情や葛藤を描いたドラマと、臨場感あふれる⾳楽シーンが魅⼒の本シリーズ。その舞台となっているのは、神奈川県川崎市。都会と下町の両⽅の顔を持つこの街が、キャラクターたちの等⾝⼤の物語をよりリアルに感じさせてくれる。聖地としては、川崎駅東⼝広場、丸福珈琲店川崎アゼリア店、仲⾒世通商店街、南河原公園などがファンの間で⼈気。作品を観たあとにこれらの場所を訪れると、キャラクターたちがそこにいるかのような錯覚に陥る。ライブ帰りのような⾼揚感を抱えたまま、同じ街を歩く体験は、この作品ならではの楽しみ⽅！